Серия А. Специя упускает победу, Венеция - ничью

Серия А. Десятый тур

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Дженоа" 1:1

Голы: Сиригу 66 (автогол) - Кришито 86 (пен.)

Десятый тур Серии А открывали одновременно 16-ая, 17-ая, 18-ая и 20-ая команды лиги. "Специю" и "Дженоа" разделяла лишь красная линия зоны вылета, обе набрали три очка в последних пяти матчах, с начала сезона пропустили 43 гола на двоих. Тренер последней Давиде Баллардини под прямой угрозой отставки, Тьяго Мотта также неспокоен. Первый тайм матча в Специи как раз и выглядел прямой борьбой против вылета. Крайне скучно, медленно и вязко. Хотя бы во втором команды исправилась, создали и забили.

В отличие от Венеции, где вратари серьезно работали с первых минут и был забит ранний гол, в Специи до перерыва состоялся лишь один удар в створ ворот. Слабый. И шесть по воротам в целом. По паре из штрафной, но с острых углов, по одному дальнему. А вот после перерыва обе добавили в скорости, хозяева же еще и в остроте. Гьяси с угла вратарской попал в стойку, из вратарской пробил плохо. Затем же Сальседо пробил штрафной в "стенку", а Колли добил с 18-ти метров в стойку. Мяч отскочил в спину Сиригу и в ворота.

Далее "Специя" не позволяла сопернику давить. И даже была обязана забивать дважды в контратаках. Гьяси и Колли выходили один-на-один, от первого спас вратарь, второй не попал. За это она была наказана. "Дженоа" разыграла хорошую комбинацию, начиная с левого фланга, вывела Кайседо на вратаря, и тот был сбит. После чего в острой концовке угрожали воротам обе команды.

Виктор Коваленко отыграл полный матч. Вновь на позиции последнего опорника. Помогая защитникам в розыгрыше. Не обострял, не продвигал мяч вперед, да и касался его реже, чем требуется от его позиции. Подавал почти все штрафные с фланга и угловые, но неудачно. До перерыва показал низкий процент точности передач - 70. Затем добавил в этом, начал чуть обострять. Даже пробил по воротам. Правда, с 15-ти метров акробатически и очень неточно. А издали был заблокирован. В эпизоде с пенальти не успел вернуться.

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Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Салернитана" 1:2

Голы: Араму 14 - Бонаццоли 61, Скьявоне 90+5

Удаление: Ампаду 67 (В, прямая красная)

В Венеции важную роль в итоге сыграли отлично известные ветераны. 38-летний Кристиан Молинаро ассистировал прострелом Араму. Его ровесник Франк Рибери ассистировал Бонаццоли и заработал удаление Ампаду. А на 95-ой минуте грубо ошибся 34-летний вратарь, вице-чемпион мира-2014 аргентинец Серхио Ромеро. Команда Рибери ушла с последнего места.