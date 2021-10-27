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Ювентус – Сассуоло. 1:2. Туринцев огорчили на 90+5 – Видеообзор

Италия
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Нестабильный Юве

Ювентус – Сассуоло. 1:2. Туринцев огорчили на 90+5 – Видеообзор

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Ювентус" терпит поражение в домашнем матче Серии А против "Сассуоло". Это первое поражение "туринцев" в 7 последних матчах.

Счёт открыли тоже гости – на 44 минуте Давиде Фраттези забил первый мяч – 0:1.

"Туринцы" отыгрались только к 77 минуте – выручил Уэстон Маккени – 1:1.

Огорчил "Ювентус" Макси Лопес на 95 минуте – 1:2.

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В статье: Ювентус (Турин) Сассуоло Максим Лопес Уэстон Маккени
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