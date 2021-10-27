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Ювентус – Сассуоло. 1:2. Туринцев огорчили на 90+5 – Видеообзор
Нестабильный Юве
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Ювентус" терпит поражение в домашнем матче Серии А против "Сассуоло". Это первое поражение "туринцев" в 7 последних матчах.
Счёт открыли тоже гости – на 44 минуте Давиде Фраттези забил первый мяч – 0:1.
"Туринцы" отыгрались только к 77 минуте – выручил Уэстон Маккени – 1:1.
Огорчил "Ювентус" Макси Лопес на 95 минуте – 1:2.
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