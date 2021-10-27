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Малиновский не забил. Сампдория - Аталанта 1:3. Обзор матча, видео голов
Сампдория - Аталанта, видеообзор матча Серии А, смотерть онлайн, 27.10.2021
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
У "Аталанты" был непростой гостевой матч, с которым, впрочем, бергамаски хорошо справились. Голы Сапаты и Иличича, а также автогол Аскильдсена помогли команде Гасперини взять три очка. Украинец Малиновский отыграл 79 минут, результативными действиями не отличился. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 10-го тура Серии А.
Генуя. "Луиджи Феррарис"
Голы: Капуто 10 - Аскильдсен 17 (автогол), Сапата 21, Иличич 90+5
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