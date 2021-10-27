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Малиновский не забил. Сампдория - Аталанта 1:3. Обзор матча, видео голов

Италия
(1 голосов)

Сампдория - Аталанта, видеообзор матча Серии А, смотерть онлайн, 27.10.2021

Малиновский не забил. Сампдория - Аталанта 1:3. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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У "Аталанты" был непростой гостевой матч, с которым, впрочем, бергамаски хорошо справились. Голы Сапаты и Иличича, а также автогол Аскильдсена помогли команде Гасперини взять три очка. Украинец Малиновский отыграл 79 минут, результативными действиями не отличился. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 10-го тура Серии А.

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Аталанта" 1:3

Голы: Капуто 10 - Аскильдсен 17 (автогол), Сапата 21, Иличич 90+5

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В статье: Аталанта (Бергамо) Сампдория (Генуя)
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