Малиновский не забил. Сампдория - Аталанта 1:3. Обзор матча, видео голов

У "Аталанты" был непростой гостевой матч, с которым, впрочем, бергамаски хорошо справились. Голы Сапаты и Иличича, а также автогол Аскильдсена помогли команде Гасперини взять три очка. Украинец Малиновский отыграл 79 минут, результативными действиями не отличился. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 10-го тура Серии А.

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Аталанта" 1:3

Голы: Капуто 10 - Аскильдсен 17 (автогол), Сапата 21, Иличич 90+5