Серия А. Рома и Лацио реабилитировались за провалы, Интер также побеждает

Серия А. Десятый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Фиорентина" 1:0

Гол: Педро 52

"Лацио" опозорился в гостях дважды подряд, разгромно проиграв "Вероне" и "Болонье". Из-за чего даже принял решение закрыться на базе. Конфликт главного тренера Маурицио Сарри с одним из бывших лидеров команды Луисом Альберто не утихает, другой бывший лидер Мануэль Лаццари также недоволен. Налицо опасность десяти первых туров с пропущенными впервые за 50 лет. Также опасность "Фиорентины", к матчу подошедшей выше римлян в турнирной таблице. O которой Сарри говорил, что лучше играет в гостях, чем дома.

Были у Маурицио и причины для оптимизма. Вернулись главные центральные защитники Ачерби и Фелипе. Ритиро обычно поначалу помогает. К тому же, сегодня команда играла дома. Где в лиге в последних 17-ти матчах добыла 15 побед и две ничьи. В том числе и три победы и ничьи в нынешнем сезоне (над "Интером", "Ромой"). Здесь "орлы" чувствуют себя иначе. А "фиалки" в целом нестабильны. Получают комплименты за игру, но часто недоигрывают, часто наивны. В предыдущих пяти матчах набрали лишь шесть очков.

Оба тренера перед матчем требовали правильный подход к нему, борьбу, говорили о ментальных проблемах. Подход, борьба были. Команды играли серьезно. У каждой были свои ударные отрезки. Вот только ударные в переносном смысле. Ударов по воротам катастрофически не хватало. В первом тайме было всего семь. У гостей опасными были скорее навесы. У хозяев - выход один-на-один Милинковича-Савича без удара. Сергей вначале отмахнулся от защитника, затем вратарь подкатился под него. Арбитры решили в пользу обороны.

Разве что Лаццари (его и Альберто бросили в бой) пробивал издали и навесил на Иммобиле. Первый удар отбил вратарь, Чиро головой не попал.

Во втором тайме мало изменилось. Ударов по воротам было по-прежнему смехотворно мало. Вот только один из них стал результативным. "Лацио" разыграл классическую контратаку времен Симоне Индзаги. Милинкович-Савич, Иммобиле, опять серб, левее Педро - и блестящий удар в "девятку". После чего засуха ударов уже играла в пользу хозяев.

16 побед и две ничьи в 18-ти последних домашних матчах. Наконец-то первый "сухой" матч в сезоне. Контратака Индзаги, фавориты Индзаги Лаццари и Луис Альберто наконец-то на поле. Может, в этом и решение проблемы. Хотя на самом деле главная проблема - игры в гостях - еще не решена. Сегодня можно лишь заявить, что "Лацио" реабилитировался за Верону. Но что будет в следующем гостевом матче?

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Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Рома" 1:2

Голы: Паволетти 52 - Ибаньес 71, Пеллегрини 76

"Роме" также нужно было зализывать раны. После 1:6 от "Буде/Глимт", после высказываний Жозе Моуриньо, практически поставившего крест на всех запасных. Состав на матч в Кальяри словами "тот же, что и в предыдущем туре", он объявил еще в воскресенье. В Кальяри также нужно было ехать с багажом из всего трех побед в 16-ти последних гостевых турах лиги, тремя гостевыми поражениями подряд. Непосредственно против этого соперника на его поле также трудно. Две победы (2:1 и 4:3) в шести матчах на Сардинии.

В пользу "Ромы" говорило ее храброе выступление в воскресенье в Солнечном дерби против лидера лиги "Наполи". А также слабость "Кальяри", добывшего лишь одну победу с начала сезона и сидящего глубоко в зоне вылета. Вот только победу эту сарды добыли в предыдущем своем домашнем матче. А счет Солнечного дерби - 0:0 - уж точно римлянам не подходил. Здесь он держался больше тайма.

8:1 по ударам и 62:38 по владению мячом в их пользу до перерыва обманчивы. В каркас ворот попал как раз игрок хозяев Белланова, а давление гостей было стерильным. Второй же тайм начался ударом головой Паволетти с навеса Беллановы. А вот после этого пошла совсем другая игра, открытая, перестрелка. В которой фаворит ожидаемо оказался сильнее.

Абрахам еще не попал из вратарской, Пеллегрини оттуда попал в стойку, в ответ на эти удары Паволетти проиграл дуэль вратарю. Пеллегрини затем подал угловой на голову Ибаньесу и забил классным прямым ударом со штрафного. На этом игра и закончилась.

Очень непростая победа, камбек с помощью "стандартов" против аутсайдера. Тем не менее, нельзя не отметить, что после 1:6 в Норвегии "Рома" борется, старается, не отпускает. Результаты против "Кальяри" и "Наполи", как и характер, проявленный в этих матчах, несомненно свидетельствуют в ее пользу. Пусть и уровень игры, особенно в атаке, сейчас низок.

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Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Интер" 0:2

Голы: Д'Амброзио 34, Димарко 67

Удаление: Риччи 52 (Э, прямая красная)

"Интеру" нужно было не реабилитироваться, но компенсировать. За лишь одну победу в последних четырех матчах. За два последних, в которых упускал результат в концовке. Здесь он все решил гораздо быстрее. Хотя не без проблем. Проблемы "Эмполи" доставляет всем. Вот только он слишком наивен. Да еще и судейство было не в его пользу.

Поначалу игра была очень живой и равной. Стоянович издали попал в стойку, удар Пинамонти отбил вратарь, попытку Луперто Д'Амброзио тащил с линии ворот. Все это - удары хозяев. Они даже требовали пенальти за стык Д'Амброзио в штрафной гостей. Не получили, и защитник пошел в атаку, отдал Алексису Санчесу, получил навес от него и забил головой.

В начале второго тайма Самуэль Риччи был удален за грязный подкат на Барелле в центре поля. Подкат действительно грязный, но другой арбитр, менее впечатлительный, чем Даниэле Киффи, мог и не удалить. После чего "Интер" уже мог забить не раз. Забил Димарко, замкнув прострел Лаутаро Мартинеса.

Победа "нерадзурри" и их первый "сухой" матч в лиге после восьми с пропущенными. Они остаются третьими.