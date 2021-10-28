Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи отказался участвовать в Кубке Марадоны
Клуб не устроило предложение организаторов
"Наполи" отказался от участия в Кубке Марадоны, пишет Football Italia.
По сведениям источника, итальянский клуб попросил 5 млн евро за участие в турнире, но организаторы ответили отказом. При этом другие участники турнира — "Барселона" и "Бока Хуниорс" — получат по 1 млн евро. Сообщается, что "Наполи" отказался из-за сложного графика, а также из-за отсутствия договоренности по финансовому вопросу.инам.
Кубок Марадоны будет разыгран 14 декабря в Саудовской Аравии, спустя ровно год после смерти лененды футбола.
Популярное сейчас
- Динамо не получит 5 млн долларов за трансфер Дерлиса Гонсалеса
- Полузащитник Шахтера интересен многим клубам АПЛ
- ВИДЕО, как Зинченко едва не забил из-за штрафной, а затем Вест Хэм выиграл по пенальти у Ман Сити
- Стала известна оценка Коваленко за матч с Дженоа по версии WhoScored
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод