Наполи отказался участвовать в Кубке Марадоны

"Наполи" отказался от участия в Кубке Марадоны, пишет Football Italia.

По сведениям источника, итальянский клуб попросил 5 млн евро за участие в турнире, но организаторы ответили отказом. При этом другие участники турнира — "Барселона" и "Бока Хуниорс" — получат по 1 млн евро. Сообщается, что "Наполи" отказался из-за сложного графика, а также из-за отсутствия договоренности по финансовому вопросу.инам.

Кубок Марадоны будет разыгран 14 декабря в Саудовской Аравии, спустя ровно год после смерти лененды футбола.