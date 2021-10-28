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Наполи отказался участвовать в Кубке Марадоны

Италия
(1 голосов)

Клуб не устроило предложение организаторов

Наполи отказался участвовать в Кубке Марадоны

Новина українською

"Наполи" отказался от участия в Кубке Марадоны, пишет Football Italia.

По сведениям источника, итальянский клуб попросил 5 млн евро за участие в турнире, но организаторы ответили отказом. При этом другие участники турнира — "Барселона" и "Бока Хуниорс" — получат по 1 млн евро. Сообщается, что "Наполи" отказался из-за сложного графика, а также из-за отсутствия договоренности по финансовому вопросу.инам.

Кубок Марадоны будет разыгран 14 декабря в Саудовской Аравии, спустя ровно год после смерти лененды футбола.

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В статье: Наполи (Неаполь)
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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
28.10.2021 в 17:54
Всё правильно сделали. ©
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