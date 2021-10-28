Серия А. Наполи легко разбирается с Болоньей и вновь первый

Серия А. Десятый тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Болонья" 3:0

Голы: Руис 18, Инсинье 41 (пен.), 62 (пен.)

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи (Гулям 87), Ангисса (Демме 75), Руис, Элмас (Мертенс 75), Лосано (Политано 65), Осимхен, Инсинье (Зелински 65)

"Болонья": Скорупски, Дe Сильвестри, Теат, Медель, Мбайе (Сков-Ольсен 62), Домингес (Сансоне 75), Сванберг, Хики (Дайкс 81), Виньято (Бинкс 75), Орсолини, Барроу (Ван Хоойдонк 81)

Предупреждения: Ангисса 32 - Медель 40

Примерно две недели тому Лучано Спаллетти вспомнил, как его команды часто называли лузерами. Часто называют лузером и "Наполи". Десятый тур как раз таил в себе опасность подтверждения таких оскорблений. После первой потери очков в сезоне неаполитанцы возвращались домой, на стадион, где в мае, важнейшем месяце предыдущего сезона, дважды оступились против середняков вроде "Болоньи". Да еще и играли сегодня без дисквалифицированного главного тренера. Впрочем, нынешние "везувиани" неуязвимы. Психологически - точно.

"Болонья" могла стать опасной. Она не проиграла четыре из шести своих последних гостевых матчей, в том числе и "Аталанте". В предыдущем туре дома отыгралась с 0:2 против "Милана" вдесятером, яростно боролась с ним и вдевятером. До этого раздавила "Лацио". Спаллетти побаивался ее боевитости. Однако здесь в первом тайме даже толком не могла перейти центр поля. Владела мячом лишь 38 процентов времени, уступила по ударам со счетом 2:9. Она была заперта в своей штрафной и просто ждала неизбежного конца.

Неаполитанцы действовали не слишком быстро, создали не слишком много. Ровно достаточно. Первый момент был создан как раз в контратаке. Осимхен забросил на Инсинье, тот пробил мимо вратаря слишком слабо, защитники выбили. Попытки Лоренцо, Руи из района линии штрафной были слабоватыми. Попытка Руиса со скидки Элмаса с 20-ти метров - блестящей. Затем еще и в борьбе с Осимхеном Медель выставил руку, в которую и попал мяч. Инсинье, смазавший уже три пенальти в этом сезоне, на этот раз пробил четко в угол.

Во втором тайме "Болонья" уже получила простор и мяч для комбинаций. На 53-ей минуте Барроу сместился слева и чуть не закрутил в сетку. В ответ на это Осимхен и Ди Лоренцо чуть не попали с даже лучших позиций. А Инсинье вновь реализовал пенальти четким ударом в нижний угол. Этот 11-метровый также заработал Осимхен в стыке с Мбайе. Следует сказать, сомнительно. Падение точно было театральным.

Далее "Наполи" уже держал мяч с приветом от Ангиссы в виде удара издали в перекладину.

На днях у главного тренера "Болоньи" Синиши Михайловича родилась внучка. Учитывая перенесенные им лейкемию и коронавирус, логично, что такое радостное событие вызвало у него заявление о самом особенном дне его карьеры и всей жизни. Серб требовал, чтобы его игроки сегодня не смели стирать улыбку с его лица. Однако "Наполи" сильнее даже этого. Теперь у "везувиани" девять побед и ничья в десяти матчах лиги в нынешнем сезоне, 13 побед и три ничьи в 16-ти, включая концовку предыдущего. Сумасшедший темп.