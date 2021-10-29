Август Ювентуса, феерия Наполи и гидра судейства. Итоги десятого тура Серии А

Специя - Дженоа 1:1

Венеция - Салернитана 1:2

Милан - Торино 1:0

Ювентус - Сассуоло 1:2

Сампдория - Аталанта 1:3

Удинезе - Эллас Верона 1:1

Кальяри - Рома 1:2

Эмполи - Интер 0:2

Лацио - Фиорентина 1:0

Наполи - Болонья 3:0

В девятом туре Серии А победил лишь один из грандов - "Милан". В десятом не победил лишь один - "Ювентус". Как и в предыдущем туре посреди недели, грандам с их длинными скамейками хватает больше дыхания, чем другим. Кроме дыхания "бьянконери", которое было сбито в начале сезона, в августе, и сбивается сейчас. А на другом конце Топ-7 "Наполи" не просто дышит, а сжигает огнем всех, кто приближается. Таковы главные итоги тура, антирекордного в сезоне по забитым мячам. Всего 24. Все устали.

"Ювентус"

Массимилиано Аллегри перед матчем против "Сассуоло" заявил, что терять очки уже нигде нельзя из-за плохого начала сезона. Команда его не услыхала, и теперь он даже отстает от темпа Андреа Пирло в предыдущем сезоне на пять очков, а от темпа Маурицио Сарри - на все 11. Он умудрился проиграть дома команде, которой в 16-ти очных матчах в истории на всех полях проиграл лишь однажды при 12-ти победах. Команде, которая, казалось, не может найти себя и побеждает лишь новичков лиги.

После девяти матчей подряд, в которых забивал первым (добыл в них семь побед и ничью), "Юве" пропустил первым во втором подряд. И вновь выглядел растерянным, вновь еле-еле нашел гол в ответ. На этот раз еще и пропустил на 95-ой минуте, на которой "не пропускал никогда в истории и не должен пропускать". Аллегри также говорил о беспорядочных действиях команды, об отсутствии жесткости в атаке, о ментальных проблемах. "Мы не можем пропускать такой гол в контратаке на такой минуте".

По матчу хозяева вряд ли заслужили проиграть. Что признал и тренер гостей. По статистике выиграли уверенно, убойных моментов также создали больше. Штанга и защитник гостей на линии отбивали мячи. Но запас прочности "Ювентуса" сейчас низок, и даже четыре победы во всех турнирах со счетом 1:0 подряд, девять матчей без поражений подряд не увеличили его достаточно. Вот и пресса вновь вспомнила о заявлениях начала сезона о том, что Аллегри не уловил изменения в футболе за два года его отсутствия и что команда не умеет выигрывать.

Впервые за 29 лет "Ювентус" пропускает 12 голов в первых десяти матчах сезона. В пятый раз за год он проигрывает в лиге дома. Последнего с ним не случалось с 2011-го года, когда завершил сезон седьмым. Ни разу в истории Серии А ни одна команда не брала Скудетто с "минус 13" от первого места после десятого тура.

"Наполи" и "Милан"

Отыграть "минус 13" будет крайне сложно еще и поскольку "Наполи" и "Милан" выглядят готовыми держаться. Неаполитанцы после первой потери очков в сезоне могли бы развалиться, напомнив о своей репутации лузеров и о такой же репутации Лучано Спаллетти (о которой дисквалифицированный тренер сам вспоминал), но вместо этого легко развалили соперника. "Болонья", совсем недавно давшая бой "Милану" вдевятером, остановившая "Аталанту", разгромившая "Лацио", в Неаполе просто не была в игре.

Лидер лиги вовсе не отыграл блестяще, но в седьмой раз в сезоне не пропустил и просто не выпустил соперника из его штрафной, пока не забил трижды. В том числе два пенальти, заработанные Виктором Осимхеном и реализованные Лоренцо Инсинье. Капитан уже успел смазать три пенальти в этом сезоне, но после третьего Спаллетти заявил, что следующий будет бить Инсинье, затем Лоренцо, и затем - капитан. Такое доверие позволило Инсинье Лоренцо капитану четко исполнить два вчера.

15 побед, четыре ничьи, 45 забитых и десять пропущенных - таковы показатели "Наполи" в 19-ти последних турах лиги. Набрался целый круг феерии.

13 побед, две ничьи, 37 забитых и девять пропущенных в 15-ти матчах - "Милан" на пути к кругу. Хотя он в последних турах не феерит, а наоборот, страдает. Крайне важный "сухой" матч состоялся после четырех с семью пропущенными, постоянные травмы, а не Стефано Пиоли, определяют состав. От "Торино" дома миланцы большей частью отбивались, проиграв и владение мячом, и по ударам по воротам, в концовке вратарь и перекладина выручали. Иван Юрич был близок к третьей подряд ничьей на "Сан Сиро".

Тем не менее, один-единственный момент с углового принес нужный гол. Оливье Жиру уже с четырьмя в пяти матчах. Оборона справилась, хотя защитнику Симону Кьеру пришлось кричать на несмелого второго вратаря Татарушану. Пиоли вновь говорил о взрослой команде, еще до матча заявлял, что она способна выигрывать "грязные матчи". Оправдывался тяжелым календарем, травмами, мощным соперником, устроившим битву. А игроки после матча уже говорили о "Роме" в воскресенье. Этот нужно было просто выиграть.

Впервые с 1954-го года "Милан" начал сезон с девяти побед в десяти первых матчах.

"Рома" и "Лацио"

"Рома" также страдала. В стерильном первом тайме бесцельно кружила с мячом вокруг штрафной "Кальяри". Тогда попадали в каркас именно ее ворот. Пропустила в начале второго. Ужасная статистика в гостях (две победы и 10 поражений в 15-ти предыдущих матчах) вновь напоминала о себе. Забила лишь со "стандартов". Причем прямым штрафным - Лоренцо Пеллегрини, напомнивший, что его обвиняют в неумении исполнять их. Дисквалифицированный Жозе Моуриньо на трибуне праздновал не радостно, а сердито.

Тем не менее, победа на всегда тяжелом для нее выезде добыта. И после нее игроки также заговорили сразу же о "Милане". 1:6 от "Буде/Глимта" отходит в прошлое.

"Лацио" также нужно было реабилитироваться за провал. За 1:4 в Вероне. Он также ужасно играет в гостях - три победы и семь поражений в 11-ти матчах. Зато дома играет блестяще. Вместе с победой над "Фиорентиной" у него уже 16 плюс две ничьи в 18-ти. Ритиро, устроенный после Вероны, помог. Маурицио Сарри успокоился, бросил в бой опальных Луиса Альберто и Мануэля Лаццари, и они помогли. Помогли вернуть себе место в Топ-7, потерянное в воскресенье именно в пользу "фиалок".

В крайне вязком матче с острым недостатком ударов по воротам ("орлы" нанесли лишь пять) удалось поймать соперника на своей фирменной контратаке времен Симоне Индзаги. Удалось и не пропустить впервые в сезоне в Серии А и избежать антирекорда 50-ти последних лет. Сарри даже назвал выступление команды "лучшим в сезоне, даже лучшим, чем против "Интера" и "Ромы". Пожалуй, он преувеличил, но он и команда так хотели прежде всего выглядеть солидно, компактно и не пропустить.

"Интер"

Проблемы "Интера" не так остры. Ни гостевые, ни общие. Хотя они существуют. После лись одной победы в последних четырех матчах лиги, после восьми матчей подряд с пропущенными хотелось прежде всего победить и не пропустить в Эмполи. Это удалось сделать, причем главную роль сыграли глухие запасные, получившие шанс в стартовом составе. Алексис Санчес и Данило Д'Амброзио сделали первый гол. Нападающий отдал элегантный пас, а защитник подключился в позиционной атаке и замкнул головой.

Задача была не так проста, соперник начал активно, мог забить не раз, требовал пенальти за стык Д'Амброзио с Байрами. Наставник хозяев Аурелио Андреаццоли заявил, что "даже мой четырехлетний внук увидел бы, что это пенальти. Я был шокирован, когда увидел повтор". Также удаление Риччи в начале второго тайма он назвал "оранжевой" карточкой. То есть другой арбитр мог бы дать и желтую. Я согласен с Андреаццоли в обоих эпизодах. Но что поделать? Выходит, "Интеру" вернули долг за "Ювентус".

"Аталанта"

"Аталанта" также ехала в Геную после одной победы в четырех матчах. В отличие от миланцев, игра бергамцев еще и внушала пессимизм, была крайне неповоротливой, с малым креативом, малой скоростью, проблемами в обороне. Последние остались, и "Сампдория" создала два выхода один-на-один. Зато в атаке на время вернулась хорошо знакомая интенсивная, острая "Аталанта". Хорошо знакомый интенсивный, острый Дуван Сапата. Остался интенсивный, острый Давиде Дзаппакоста. Этот тандем сделал два гола.

Джан Пьеро Гасперини остался доволен солидностью, качеством, упорством команды в непростом матче. Ее цельным выступлением. "Мы не позволяли им много и отреагировали на ранний пропущенный качественно". Так и было. Также во втором тайме бергамцы весьма качественно "засушили" игру, сведя ее либо к своему владению мячом, либо к стыкам в центре поля. В итоге еще и Иличич забил третий гол в добавленное время.

Восьмая победа "Аталанты" в последних 11-ти гостевых матчах при трех ничьих.

Гидра поднимает голову

В десятом туре середняки могли бы достичь большего. Винченцо Итальяно заявил, что "Фиорентина" играла отлично и провела матч на половине поля "Лацио", "мешая ему думать". Роберто Д"Аверса из "Сампдории" был доволен "равной игрой против замечательной команды" и балансом своей. По словам Ивана Юрича, "Торино" доминировал на "Сан Сиро", и ему не хватило лишь немного риска, искры, сумасшествия. "Относительно игры наш очковый улов в этом сезоне шокирующе мал". Все они проиграли.

У других были объективные причины. После затишья гидра судейских скандалов вновь поднимает голову. Андреаццоли я уже процитировал, Вальтер Маццарри из "Кальяри" видел пенальти на Паволетти и требует равного отношения ко всем. Также в битве аутсайдеров был удален Эйтан Ампаду из "Венеции", что в итоге помогло "Салернитане" победить. Над этой красной карточкой за чистый подкат уже успела посмеяться вся Европа. А в итальянских студиях подняли тему предоставления права просить ВАР тренерам.

Более того, "Наполи" и "Интер" желают услыхать записи переговоров ВАР в матчах "Ювентуса" против "Ромы" и "Интера", а президент "Эмполи" Фабрицио Корси уже заявил, что некоторые клубы регулярно проводят личные беседы с главами Судейского комитета.

Как же не хочется ко всему этому возвращаться...

Украинский след

Если высчитать среднюю оценку от трех китов итальянской спортивной прессы, Руслан Малиновский получил одну из худших в составе "Аталанты". Третью с конца - 6.3. Впрочем, оценивать его игру под таким углом несправедливо. На твердую 6.5 он точно наработал. Действовал активно, постоянно двигался между правым флангом и центром в районе линии штрафной, не боялся идти в дриблинг, прорываться, бить по воротам. Tutto Atalanta отмечал его умную и энергичную игру, постоянные попытки прорыва.

По ударам по воротам он стал вторым на поле с тремя. Прорывался на дриблинге дважды и пробивал на входе в штрафную. Намного выше и заблокировали. Также бил издали после смещения. Также намного выше. Потерь мяча набралось аж 22 (хуже в команде лишь Де Роон), из них 15 в дуэлях. Зато дважды он отдал вертикальный пас Сапате. В первом эпизоде Дуван вышел на вратаря и не попал, во втором обыгрался с Дзаппакостой и через соперника протолкнул мяч в ворота.

Отыграл 78 минут.

"Специя" Виктора Коваленко неожиданно уступила по владению мячом команде своего уровня. Виктор также был менее активен, чем обычно. Уступил в этом половине своей команды. Хотя и играл ближе всех к защитникам и помогал им в розыгрыше. 74 процента точных передач для такой позиции - слабо. Подавал почти все штрафные с фланга и угловые, но неудачно. Дважды пробил по воротам. С 15-ти метров акробатически и очень неточно. А издали был заблокирован. В эпизоде с пенальти не успел вернуться.

Оценки - "6". Выше среднего в команде. Его дирижирование игрой и помощь защитникам замечали. Хотя были и "5.5". Но я согласен с первой.

Лучший игрок тура - Дуван Сапата ("Аталанта"). Вернулся

Прорыв тура - "Сассуоло". Вырвал победу в гостях у "Ювентуса" на 95-ой минуте

Разочарование тура - "Ювентус". Начало сезона вернулось

Лучший вратарь тура - Лоренцо Монтипо ("Эллас Верона"). Выстоял под давлением и позволил своим сравнять в концовке

Лучший тренер тура - Алессио Дионизи ("Сассуоло"). После такой победы...

Фото - Atalanta.it, Ansa