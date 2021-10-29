Буффон на уровне. ВИДЕО, как Джанлуиджи взял пенальти и помог Парме прервать неудачную серию

Джанлуиджи Буффон под конец карьеры (а конец ли?) решил вернуться туда, где начинал свой путь – в "Парму", которая ныне выступает в Серии В. Когда-то крепкий середняк высшего дивизиона пока адаптируется к игре на более низком уровне, поэтому и результаты у него не очень впечатляют. "Парма" выдала серию из шести матчей без побед (три поражения и три ничьих).

Но в четверг ее наконец-то удалось прервать и Буффон сыграл в этом одну из ключевых ролей. В рамках 10-го тура "Парма" приехала в гости к "Читтаделле". Уже в дебюте встречу голкипер "Пармы" вытащил непростой удар головой от соперника, а на 12-й минуте в его ворота назначили пенальти. Ранее Джанлуиджи не считался сильным голкипером в 11-метровых, но на этот раз колоссальный опыт помог – Буффон потянул удар воспитанника "Ромы" Мирко Антонуччи в угол.

После этого "Парма" забила дважды и отпраздновала победу со счетом 1:2. Три добытых очка позволили подняться на 13-ю строчку, отставание от лидера – "Пизы" – составляет восемь очков.

43-летний Буффон, кстати, отыграл во всех десяти матчах "Пармы" текущего сезона, пропустил 13 голов, в трех матчах отстоял на ноль.