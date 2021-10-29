Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Руководство Интера выступило с заявлением по поводу будущего Эриксена в Милане
Кристиан остается или уезжает?
Getty Images / Global Images Ukraine
Датский полузащитник Кристиан Эриксен может покинуть миланский "Интер". Итальянский клуб выступил с заявлением, в котором объяснил ситуацию вокруг игрока.
Напомним, во время поединка чемпионата Европы Эриксен перенес остановку сердца. Вскоре после инцидента ему установили специальное устройство – кардиовертер-дефибриллятор.
В "Интере" отметили, что на Апеннинах Кристиану играть и тренироваться запрещено, также хавбека не могут заявить на сезон, как сообщает Football Italia с ссылкой на отчет "нерадзурри". В миланском клубе не исключают возможность продажи датчанина в другой европейский клуб (не итальянский).
Популярное сейчас
- Беседин назвал имя самого жесткого защитника в УПЛ
- Леоненко: Шахтер и Динамо встретятся в финале Кубка Украины
- Игрок Гранады сделал самый высокий промах с пенальти в этом сезоне – Видео
- Серия А. Ювентус проигрывает дома, Аталанта побеждает в гостях
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод