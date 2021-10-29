Руководство Интера выступило с заявлением по поводу будущего Эриксена в Милане

Датский полузащитник Кристиан Эриксен может покинуть миланский "Интер". Итальянский клуб выступил с заявлением, в котором объяснил ситуацию вокруг игрока.

Напомним, во время поединка чемпионата Европы Эриксен перенес остановку сердца. Вскоре после инцидента ему установили специальное устройство – кардиовертер-дефибриллятор.

В "Интере" отметили, что на Апеннинах Кристиану играть и тренироваться запрещено, также хавбека не могут заявить на сезон, как сообщает Football Italia с ссылкой на отчет "нерадзурри". В миланском клубе не исключают возможность продажи датчанина в другой европейский клуб (не итальянский).