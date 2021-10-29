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Пиоли: Не общаюсь с футболистами после матча
Тренер предпочитает говорить на следующий день
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли высказался по поводу своего отношения с футболистами.
"Важно только то, что вы говорите до игры, а не после. Я теперь ничего не говорю. После игр мало ясности. Предпочитаю говорить с футболистами на следующий день", — цитирует Пиоли Football Italia.
После 10 туров серии А "Милан" располагается на 2-м месте, набрав 28 очков.
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
29.10.2021 в 18:10
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