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Пиоли: Не общаюсь с футболистами после матча

Италия
(1 голосов)

Тренер предпочитает говорить на следующий день

Пиоли: Не общаюсь с футболистами после матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли высказался по поводу своего отношения с футболистами.

"Важно только то, что вы говорите до игры, а не после. Я теперь ничего не говорю. После игр мало ясности. Предпочитаю говорить с футболистами на следующий день", — цитирует Пиоли Football Italia.

После 10 туров серии А "Милан" располагается на 2-м месте, набрав 28 очков.

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В статье: Стефано Пиоли Милан
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
29.10.2021 в 18:10
Абсолютно верно. Сначала разобрать игру, а потом уже говорить.
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