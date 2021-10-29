Пиоли: Не общаюсь с футболистами после матча

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли высказался по поводу своего отношения с футболистами.

"Важно только то, что вы говорите до игры, а не после. Я теперь ничего не говорю. После игр мало ясности. Предпочитаю говорить с футболистами на следующий день", — цитирует Пиоли Football Italia.

После 10 туров серии А "Милан" располагается на 2-м месте, набрав 28 очков.