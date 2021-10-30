Ювентус собирается приобрести опорника и форварда зимой

Туринский "Ювентус" собирается укрепить состав новыми футболистами в зимнее трансферное окно. Усиления требуют зразу несколько позиций.

Прежде всего руководство клуба планирует подписать полузащитника. "Ювентус" рассматривает вариант с приглашением Акселя Витцеля из "Боруссии" Д или Денниса Закариа из "Боруссии" М.

Кроме этого, в сферу интересов туринского клуба уже длительное время входит нападающий "Фиорентины" Душан Влахович, за которого "фиалки" хотят получить 60 миллионов евро.