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Ювентус собирается приобрести опорника и форварда зимой

Италия
(1 голосов)

Клуб имеет несколько вариантов

Ювентус собирается приобрести опорника и форварда зимой

Новина українською

Туринский "Ювентус" собирается укрепить состав новыми футболистами в зимнее трансферное окно. Усиления требуют зразу несколько позиций.

Прежде всего руководство клуба планирует подписать полузащитника. "Ювентус" рассматривает вариант с приглашением Акселя Витцеля из "Боруссии" Д или Денниса Закариа из "Боруссии" М.

Кроме этого, в сферу интересов туринского клуба уже длительное время входит нападающий "Фиорентины" Душан Влахович, за которого "фиалки" хотят получить 60 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Аксель Витцель Денис Закариа
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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