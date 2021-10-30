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Уже не Мбаппе и Холанд. Ньюкасл хочет подписать вингера Уотфорда
Клуб ищет усиление
Вингер "Уотфорда" Исмаила Сарр стал трансферной целью "Ньюкасла" на зимнее трансферное окно. Клуб ищет усиление после покупки саудовскими инвесторами.
При этом "Уотфорд" не хочет продавать своего лидера - 23-летний игрок сборной Сенегала забил 4 гола в 9 матчах сезона АПЛ и является лучшим бомбардиром "шершней".
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 27 млн евро. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
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Источник:Daily Mail
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