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Уже не Мбаппе и Холанд. Ньюкасл хочет подписать вингера Уотфорда

Италия
(1 голосов)

Клуб ищет усиление

Уже не Мбаппе и Холанд. Ньюкасл хочет подписать вингера Уотфорда

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Вингер "Уотфорда" Исмаила Сарр стал трансферной целью "Ньюкасла" на зимнее трансферное окно. Клуб ищет усиление после покупки саудовскими инвесторами.

При этом "Уотфорд" не хочет продавать своего лидера - 23-летний игрок сборной Сенегала забил 4 гола в 9 матчах сезона АПЛ и является лучшим бомбардиром "шершней".

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 27 млн евро. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

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В статье: Ньюкасл Уотфорд Исмаила Сарра
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Источник:
Daily Mail

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