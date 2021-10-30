Аталанта - Лацио 2:2. Добавленные минуты убавили очков гостям

Серия А. 11-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Лацио" 2:2

Голы: Сапата 45+1, Де Роон 90+4 - Педро 18, Иммобиле 74

"Аталанта": Муссо, Де Роон, Демираль, Ловато (Скальвини 67), Дзаппакоста (Пикколи 83), Фройлер, Коопмейнерс, Меле, Пашалич (Малиновский 59), Иличич (Муриэль 67), Сапата

"Лацио": Рейна, Марушич, Луис Фелипе, Ачерби, Хюсай, Катальди (Лейва 77), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Башич 68), Педро, Иммобиле (Мурики 86), Фелипе Андерсон (Моро 78)

Предупреждения: Демираль 78 - Луис Фелипе 34, Рейна 90+2, Лейва 90+2

Главный арбитр: Марко Гвида

За пять лет встречи проектов Джан Пьеро Гасперини и Симоне Индзаги принесли нам немало интересного в плане и тактики, и голов, и интриги. Первый год проекта Маурицио Сарри в "Лацио" должен был даже повысить интерес к матчу. Тем более, что в последнее время в этих битвах "Аталанта" была лучше - четыре победы и одно поражение в шести в лиге. Ожидали изменения тенденции с новым тренером. Еще больше интригу подогревал явный крен сегодняшних хозяев к успеху в гостях (11 матчей без поражений подряд), а гостей - к успеху дома (18).

"Лацио" за пределами Рима и "Аталанта" в Бергамо в нынешнем сезоне одержали лишь одну победу в пяти матчах. Из-за чего немало нервничали. Первые после позорных выступлений в Болонье и Вероне даже ушли на ритиро, а у последних удаляли Гасперини с его громкими жалобами на судейство. Нынешний матч должен был прекратить одну из тенденций, успокоить одну из команд, создать для нее цепочку стабильности. На кону стояло немало. Потому вряд ли стоит удивляться весьма осторожной медленной игре. Хотя голов в итоге набралось прилично.

"Аталанта" начала очень мощно, в первые 15 минут практически не выпускала соперника из его штрафной. Дзаппакоста справа и Сапата слева постоянно посылали туда мячи. Вот только того же Сапаты не хватало в центре штрафной. Потому "Лацио" отбивался. А когда начал уже комбинировать - сразу же забил. Длинный заброс Катальди защитники (а "Аталанта" в этом матче не могла рассчитывать на пятерых ведущих) проспали, Иммобиле выскочил из-за спин. Пробил слабо, но его удар Муссо отбил в центр, а там уже набежал Педро.

Далее первый тайм был более равным. Хозяева по-прежнему доминировали, но далеко не так остро. А большей частью игра шла в центре поля. Тем не менее, на первой добавленной минуте проспали заброс уже гости. Сапата получил от Ловато, продрался справа и четко пробил. В третьей четверти матча "Лацио" уже играл просто лучше. Иммобиле вновь получил заброс, Муссо вновь вытащил, но Педро там уже не было. Зато он был в классической контратаке в стиле Индзаги. Пробежал, отдал Марушичу левее, а тот нашел свободного Иммобиле.

159-й гол Чиро вывел его на первое место в списке бомбардиров "Лацио" всех времен. Пока что наравне с Сильвио Пиолой.

Как следует давить "Аталанта" вновь начала лишь незадолго до этого гола. Правда, в целом получалось довольно стерильно. Кроме чуть неточного удара Муриэля низом. На него Моро ответил гораздо опаснее, выскочив на вратаря (вновь Муссо). На 90-ой минуте Малиновского уже вывели в район угла вратарской, но он не попал в ближнюю "девятку". И все же вновь в добавленное время бергамцам удалось сравнять. Малиновский навесил справа, Демираль подправил головой, а Де Роон, пусть и довольно неуклюже, ногой.

"Лацио" будет разочарован дважды потерей преимущества в добавленное время. Но на самом деле должен радоваться огромному прогрессу в игре в гостях по сравнению с позором Вероны и Болоньи. Он сегодня в целом играл даже получше соперника. "Аталанта" будет рада своему характеру, но должна быть разочарована уровнем остроты и набором очков дома. В целом же мы получили очень интересный матч.

Малиновский вышел на замену на 59-ой минуте. Действовал под нападающими, и слишком глубоко. Нередко даже опускался глубже опорника Коопмейнерса. Из-за чего "Аталанта" не могла обострить игру и что-либо создать. Лишь к 90-ой минуте украинец начал чаще находиться в опасных зонах. Результат этого налицо.