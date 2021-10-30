Серия А. Верона переиграла, переборола и обошла Ювентус

Серия А. 11-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Ювентус" 2:1

Голы: Симеоне 11, 14 - МакКенни 80

"Эллас Верона": Монтипо, Давидович, Гюнтер, Казале (Шутало 67), Фараони, Тамез (Бесса 75), Велозу, Лазович (Чеккерини 67), Барак, Капрари, Симеоне (Калинич 83)

"Ювентус": Щесны, Данило, Кьеллини, Бонуччи, Сандро (Лука Пеллегрини 82), Бентанкур (МакКенни 57), Артур (Бернардески 69), Рабио (Локателли 57), Куадрадо (Кулушевски 69), Дибала, Мората

Предупреждения: Лазович 26, Казале 57, Фараони 61, Гюнтер 67 - Данило 29, Артур 61, Мората 76

Главный арбитр: Ливио Маринелли

Для возвращения депрессии первых туров "Ювентусу" хватило всего одного поражения. Тем более, что оно подтвердило крайне слабый темп набора очков, даже хуже, чем с Андреа Пирло год назад. Особенно Массимилиано Аллегри ранил пропущенный от "Сассуоло" на 95-ой минуте, что противоречит духу клуба. В новости также попала несдержанная реакция вице-президента Павела Недведа и его ссора с президентом Андреа Аньелли. Это называется клубный кризис, и Аллегри даже отказывается определять цели, желая лишь двигаться от матча к матчу.

Движение через Верону обещало новые проблемы. Местная команда после назначения Игора Тудора выиграла все три домашних матча, забив в них 11 мячей. В том числе устроив камбек против "Ромы" и раздавив "Лацио". Еще до Тудора, в предыдущих сезонах она трижды подряд не проиграла "Юве", дома проиграла лишь один из шести предыдущих матчей. После нескольких лет поиска нашла форварда. Джованни Симеоне положил четыре одному "Лацио", а после 11-го тура у него уже восемь голов. У "Ювентуса" же забивать некому. Некому и защищаться.

Первый тайм состоял из трех частей. Бешеное обоюдоострое начало, в котором хозяева переиграли гостей в одни ворота. У последних был удар Мораты из вратарского в голкипера. У первых - такой же от Лазовича. Плюс перехват и атака из трех ударов. Второй, Барака классно отбил Щесны, но Симеоне добил. А затем Джованни в контратаке блестяще закрутил в "девятку" из района угла штрафной. Вторая часть была вязкой борьбой в центре поля, в которой "Верона" чувствовала себя отлично. А в последние десять минут "Ювентус" начал просыпаться.

Точнее, проснулся ровно один игрок. Дибала обыгрался с Моратой и пробил, бил головой (оба неточно), закрутил издали в каркас ворот. В начале второго тайма таким же образом чуть не попал в этот каркас. Но поддержки он не получил. Тем более, что веронцы быстро выровняли ряды, останавливали атаки фолами сразу же (22 за матч), то есть вновь устроили вязкую битву. Они чередовали оборону с боданием в центре поля и даже с позиционными атаками. То есть "сушили" правильно. При счете 2:1 Калинич еще и вышел на вратаря и чуть не попал.

Моменты у туринцев все же были. Вновь выделялся один игрок. МакКенни вышел на замену и замыкал штрафной. Монтипо спас. Затем уже в контратаке получил отличный пас от Данило и мощно пробил. А Дибала во время финального штурма вновь выстрелил издали - Монтипо вновь спас. Этих индивидуальных усилий было слишком мало.

"Верона" не проигрывает "Ювентусу" четвертый матч подряд, дома не проигрывает ему шестой из семи последних. В целом в восьми турах с Тудором у нее 15 очков и 21 забитый мяч! А это позволяет обойти "Юве" в турнирной таблице. Сегодня она вначале переиграла соперника в открытой игре, а затем переборола его в закрытой. Соперника, который на сегодня просто не силен ни в балансе, ни в построении игры, ни в атаке, ни в обороне, ни в характере.