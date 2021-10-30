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Симеоне-младший шокировал Синьору. Верона – Ювентус 2:1. Обзор матча, видео голов
Верона - Ювентус ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 30.10.2021 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" проиграл матч 11-го тура Серии А "Вероне". Уже к 15-й минуте "Старая Синьора" проигрывала 0:2 и сделать камбек не смогла. МакКенни отыграл один мяч на 80-й минуте, но не больше. Примечательно, что два гола за "Верону" забил Джованни Симеоне – сын главного тренера "Атлетико".
Смотрите, как это было, в видеообзоре поединка Серии А.
Верона. "Маркантонио Бентегоди"
"Эллас Верона" - "Ювентус" 2:1
Голы: Симеоне 11, 14 - МакКенни 80
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