Симеоне-младший шокировал Синьору. Верона – Ювентус 2:1. Обзор матча, видео голов

"Ювентус" проиграл матч 11-го тура Серии А "Вероне". Уже к 15-й минуте "Старая Синьора" проигрывала 0:2 и сделать камбек не смогла. МакКенни отыграл один мяч на 80-й минуте, но не больше. Примечательно, что два гола за "Верону" забил Джованни Симеоне – сын главного тренера "Атлетико".

Смотрите, как это было, в видеообзоре поединка Серии А.

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Ювентус" 2:1

Голы: Симеоне 11, 14 - МакКенни 80