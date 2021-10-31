Рома – Милан. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 11-го тура Серии А

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 11-го тура чемпионата Италии между "Ромой" и "Миланом".

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"Россонери" с переполненным лазаретом приедут на "Стадио Олимпико". Матчи против команд Моуриньо ни для кого не бывают легкими. Сможет ли коллектив Пиоли увезти из столицы Италии три зачетных пункта? Какие амбиции у "Ромы" на этот сезон? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 31 октября – в 21:40 по киевскому времени.

Комментатор: Тарас Вархоляк

Режиссер трансляции: Александр Рыженко