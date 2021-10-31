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Рома – Милан. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 11-го тура Серии А
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 11-го тура чемпионата Италии между "Ромой" и "Миланом".
"Россонери" с переполненным лазаретом приедут на "Стадио Олимпико". Матчи против команд Моуриньо ни для кого не бывают легкими. Сможет ли коллектив Пиоли увезти из столицы Италии три зачетных пункта? Какие амбиции у "Ромы" на этот сезон? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 31 октября – в 21:40 по киевскому времени.
Комментатор: Тарас Вархоляк
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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