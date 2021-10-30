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Аллегри: Нужно принять реальность, сейчас Ювентус середняк
Наставник туринцев подвел итоги поражения от "Вероны"
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Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал
"Слова сейчас бессмысленны. Мы в плохой ситуации. Нужно принять реальность, сейчас мы середняк. Мы можем выбраться из этой ситуации, если проявим решительность и свои качества.
Мы вытащим себя из этой ситуации. Нет смысла жалеть себя, это не поможет, нужно просто сфокусироваться на том, что нам необходимо сделать, и все наладится. Футболка "Ювентуса" – не гарантия того, что мы обыграем команды из середины таблицы. Мы должны зарабатывать каждое очко и делать это с правильным отношением.
"Верона" знала, как нужно играть, чтобы победить "Ювентус". Нашей ошибкой было считать, что мы лучше "Вероны", а прямо сейчас это не так. Мы должны быть реалистами. Ни одна большая команда никогда не побеждала без уважения к сопернику. Нам не хватает желания бороться, потому что игры – это битвы.
Сейчас мы не можем ничего сказать. Нам нужно замолчать и упорно работать, чтобы проявить себя на поле. В данный момент кажется, что все плохо, но мы должны быть здравомыслящими, проанализировать, что работает, а что нет, посмотреть, кто устал больше, а кто – меньше и может помочь", – рассказал наставник "зебр".
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