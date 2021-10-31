Рома - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 31.10.2021

31 октября. 21:45. Серия А. 11-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Милан"

Главный арбитр: Фабио Мареска

Ничья в матче "Аталанта" - "Лацио" и поражение "Ювентуса" открывают "Милану" путь для создания уж совсем неприличного для такой стадии сезона отрыва. В случае победы сегодня он будет опережать всех их, а также "Рому", на 12-16 очков. Причём побеждать он едет с самым сильным составом за последнее время. Со Златаном и Жиру, с Диасом и Тео Эрнандесом. Впрочем, "Рома" не собирается позволять такое. В предыдущем матче дома она уже стала первой и последней, кто не проиграл "Наполи". Желает стать и первой, кто выиграет у "Милана".

Римляне продолжают свою реабилитацию после 1:6 в Лиге Конференций. Против "Наполи" (0:0) они выступили очень собранно, уверенно, даже получше соперника. А в Кальяри вырвали победу (2:1) после слабого первого тайма и пропущенного в начале второго. Да, их атака в последних четырех матчах лиги забила лишь четыре мяча. Спрашивали Жозе Моуриньо и о пропущенных в начале второго тайма. На что он отвечал раздраженно: "Вы ищете лишь негатив. Я понимаю теперь, почему так трудно тренировать "Рому". Но в целом работа продолжается.

В "Милане" работа продолжается уже давно. Матч против "Торино" (1:0) стал для Стефано Пиоли сотым на посту главного тренера. Этот матч стал первым после четырёх в лиге с пропущенными (семь пропущенных в них), большую его часть "россонери" оборонялись, забили лишь со "стандарта", а тренера спрашивали об уродливых победах. До этого они пропустили два гола от десятерых игроков "Болоньи" и страдали даже против девытерых. Тем не менее, везде были добыты победы. 28 очков в десяти матчах - повторение лучшего начала в истории клуба.

Сегодня обе команды вряд ли будут искать мяч любой ценой. Они любят быстрые атаки и удары, а не возню. По ударам по воротам "Рома" и вовсе первая в лиге. Хотя, конечно, будут и отрезки вязкой битвы в центре поля. А оборона должна работать хорошо, поскольку по пропущенным обе сейчас в Топ-3 Серии А. В последних очных матчах у обеих были свои яркие отрезки, в которые игра кардинально менялась. Весь вопрос был в том, кто реализует свое преимущество лучше. Или кто ошибется меньше под давлением.

Статистика

"Рома" любит играть дома. В последних семи домашних матчах лиги на её счету шесть побед и ничья со всего двумя пропущенными. В последних девяти - семь побед и две ничьи

"Милан" любит играть в гостях. Семь побед и ничья в восьми последних гостевых матчах лиги. Его последнее поражение состоялось в Риме от "Лацио"

В целом на всех полях Серии А "Милан" не проигрывал уже в 15-ти матчах подряд. 13 побед и две ничьи

"Милан" может стать третьей командой в истории лиги с как минимум 15-ю гостевыми победами за календарный год. Предыдущей был "Ювентус" в 2018-ом году

Последний очный матч состоялся в Риме. "Милан" выиграл его со счетом 2:1. В целом "россонери" выиграли четыре из семи последних очных при двух ничьих и одном поражении. Ни одну команду в истории они не побеждали так часто, как "джаллоросси" - 76 раз. В Риме в последних семи обе добыли по две победы и три ничьи

"Рома" не проигрывала "Милану" дома дважды подряд с 2005-го года

Златан Ибрагимович ищет свой 400-ый гол в лигах в карьере. "Рома" - подходящий соперник для этого. По сути, по забитым против него это второй любимый соперник Ибры во всей карьере. 12 голов, в том числе три дубля в четырех последних матчах против неё. Не забивал он ей как раз в последнем хронологически

Кадры

Итак, Диас и Тео Эрнандес сдали отрицательные тесты на коронавирус. Тео уже играл против "Торино" и сегодня выйдет в первых 11-ти. Насчёт Диаса неясно. Возможно, Крунич, автор ассиста против "Торо", продолжит. Есть выбор и в центре атаки. Златан отдохнул во вторник, Жиру тогда забил уже свой четвертый гол в пяти матчах. Они оба готовы. В центре поля в хорошей форме все трое - Кесси, Беннасер и Тонали. Последний играет больше, поэтому, похоже, получит отдых. Кьер получил его в среду и вернётся в центр обороны вместо Романьоли.

С другой стороны, нет замены сильно уставшим вингерам Салемакерсу и Леау, поскольку Ребич и Флоренци травмированы. А второй вратарь Татарушану, хотя и спас против "Торино", играет неуверенно. Особенно на выходах. Примечательно, поскольку год назад он также был вынужден играть против "Ромы" и тогда привез гол грубой ошибкой на выходе.

В "Роме" нет замены почти никому и устали все. Моуриньо продолжает наказывать запасных. Хотя по составу на сегодня он заявил, что не сохранится на сто процентов. Похоже, Генрих Мхитарян сильно устал. Его заменит либо вингер Эль-Шаарави, бывший игрок "Милана", либо Шомуродов. Особое внимание, конечно, к Лоренцо Пеллегрини. У него уже восемь голов и три ассиста во всех турнирах. В том числе и 1+1 в Кальяри. А вот главный форвард Тамми Абрахам буксует. Работает тяжело, но не забивает. Голов Николо Дзаньоло также заждались.

"Рома": Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Ибаньес, Винья, Кристанте, Верету, Дзаньоло, Пеллегрини, Эль-Шаарави, Абрахам

"Милан": Татарушану, Калабрия, Томори, Кьер, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Салемакерс, Диас, Леау, Ибрагимович

Прогноз: Рома - Милан 1:1

Против "Наполи" Моуриньо прервал свою серию из девяти поражений в Топ-матчах. Начинать новую он точно не хочет. Требуя баланс и внимание в минуты обороны, которые есть в каждом матче. "Рома" четко остановила дома лидера лиги, способна остановить и даже победить команду, у которой столько же очков, сколько у лидера. Пиоли отмечает ее характер, агрессию в том матче, побаивается ее атаки и стандартных положений. Но и уверен в своей команде, в ее голоде, качестве и прежде всего в характере. Видится боевая ничья.