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Экс-тренера Динамо не пустили на матч команды Малиновского из-за вакцинации Спутником V

Италия
(1 голосов)

Каламбур

Экс-тренера Динамо не пустили на матч команды Малиновского из-за вакцинации Спутником V

Новина українською

За вчерашней результативной атакой украинца Руслана Малиновского в матче 11-го тура чемпионата Италии "Аталанты" против "Лацио" хотел вживую понаблюдать бывший тренер киевского "Динамо" Юрий Семин. Правда, вход на матч Серии А был ему запрещен из-за вакцинации не внесенным в разрешенный тамошний список российским "Спутником V".

"Приехал на матч "Аталанта" - "Лацио"! На матч не попал, поскольку без прививки "Pfizer" не пускают. Надеюсь, на ”Ювентус” – “Зенит” с прививкой “Спутник” проблем не будет!”, - написал Семин на своей странице в Инстаграм.

Напомним, что Семин был тренером киевского "Динамо" в 2008-2008 гг. и 2010-2012 гг. Его последним местом работы был "Ростов", где он после семи матчей в августе-сентябре этого года был уволен.

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В статье: Юрий Семин Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Динамо (Киев) Лацио (Рим) коронавирус
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Комментарии (7)
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Algrab (Костопiль)
31.10.2021 в 15:16
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0
0
Technical
31.10.2021 в 15:05
Мало того, що людей вже чітко поділили на вколотих / не вколотих, так ще й вколотих розділили на декілька підгруп : "спутникові", "файзерні", "сіновакні" і т. д. Тьху... який же огидний період життя настав
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+1
-2
denisvk (T)
31.10.2021 в 15:11
Раньше просто на центральной площади повешали бы и никаких проблем
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0
0
avatar
Il Gatto
31.10.2021 в 14:51
Його спутнік-х*йутнік в Європі не визнається, він не міг цього не знати. Власн, нічого нового, русня знову думає, шо їй всі «должны», а вона навіть не здатна вивчити правила і ситуацію в іноземній країні.
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+7
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
31.10.2021 в 14:40
Дед не шарит....
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+4
-3
oda1979 (Запорожье)
31.10.2021 в 14:21
т.е. чувак въехал в страну по ПЦР тесту, а на футбол пошел с бумажкой, что привился спутником?? Чувак дурачок???
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+10
-2
Acsakal (Kharkov)
31.10.2021 в 14:47
Сподіваюся, що він не стільки дурень, скільки просто ламає комедію для невибагливої московітської публіки. "Як? Вони не визнають наш супутничок? Та яке право вони мають не визнати "найкращу в світі вакцину""? Не випадково путлер днями звернувся до Ж20 щодо "взаємного визнання вакцин". На те, що це суто комедія, вказують 2 деталі. По-перше, він написав, що на матч Аталанти пускали тільки з пфайзером, а це брехня. Італія визнає ті самі вакцини, що й Євросоюз, тобто і модерну, і астразенеку, і джонсон. Він мав би написати, що на матч не пускають зі спутнічком, не визнаним ВООЗ, і тоді це було би правдою. По-друге, він написав, що сподівається, що на гру Ювентус-Зеніт проблем не буде. А хіба назва команди змінює ефективність вакцини? Чи він думає, що 2-х днів до матчу вистачить, щоби спутнічок визнали в Європі? Швидше за все він вакцинується пфайзером чи модерною в самій Італії, потрапить завдяки цьому на гру Зеніта, але про італійську вакцинацію в твітері "забуде".
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+5
-3


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