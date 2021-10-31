Экс-тренера Динамо не пустили на матч команды Малиновского из-за вакцинации Спутником V

За вчерашней результативной атакой украинца Руслана Малиновского в матче 11-го тура чемпионата Италии "Аталанты" против "Лацио" хотел вживую понаблюдать бывший тренер киевского "Динамо" Юрий Семин. Правда, вход на матч Серии А был ему запрещен из-за вакцинации не внесенным в разрешенный тамошний список российским "Спутником V".

"Приехал на матч "Аталанта" - "Лацио"! На матч не попал, поскольку без прививки "Pfizer" не пускают. Надеюсь, на ”Ювентус” – “Зенит” с прививкой “Спутник” проблем не будет!”, - написал Семин на своей странице в Инстаграм.

Напомним, что Семин был тренером киевского "Динамо" в 2008-2008 гг. и 2010-2012 гг. Его последним местом работы был "Ростов", где он после семи матчей в августе-сентябре этого года был уволен.