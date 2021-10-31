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Экс-тренера Динамо не пустили на матч команды Малиновского из-за вакцинации Спутником V
Каламбур
За вчерашней
"Приехал на матч "Аталанта" - "Лацио"! На матч не попал, поскольку без прививки "Pfizer" не пускают. Надеюсь, на ”Ювентус” – “Зенит” с прививкой “Спутник” проблем не будет!”, - написал Семин на своей странице в Инстаграм.
Напомним, что Семин был тренером киевского "Динамо" в 2008-2008 гг. и 2010-2012 гг. Его последним местом работы был "Ростов", где он после семи матчей в августе-сентябре этого года был уволен.
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