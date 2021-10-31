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Серия А. Интер дожимает Удинезе во втором тайме

Италия
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Корреа забивает лишь дублями

Серия А. Интер дожимает Удинезе во втором тайме

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 11-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Удинезе" 2:0

Голы: Корреа 60, 68

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Раноккия, A. Бастони, Думфриз, Барелла (Сенси 80), Брозович, Чалханоглу (Видаль 70), Перишич (Димарко 85), Джеко (Лаутаро Мартинес 80), Корреа (Санчес 70)

"Удинезе": Сильвестри, Бекао, Нуйтинк, Самир, Стригер-Ларсен (Удоджи 70), Яяло (Уолас 59), Макенго (Арслан 70), Молина (Соппи 89), Перейра, Саксесс (Деулофеу 59), Бету

Предупреждения: Бету 38, Перейра 51

Два очных матча грандов и поражение "Ювентуса" предоставляли "Интеру" шанс укрепить свои позиции в Серии А. Немного пошатнувшиеся после одной победы в четырех матчах, после восьми подряд с пропущенными. Укрепление началось еще в предыдущем туре неяркой, но победой в Эмполи без пропущенного. Продолжилось же сегодня примерно так же. "Удинезе" сыграл вничью четырежды подряд, в том числе и неделю назад в Бергамо против "Аталанты". Также он был последним, кто не пропускал в лиге от "Интера" (в январе в Удине). Прорыва против него пришлось ждать.

Симоне Индзаги назвал этот матч каким угодно, но только не простым. Он был уверен в том, что соперник создаст проблемы. Эти проблемы "Удинезе" создавал в первый час игры. Он глубоко защищался с 30-32 процентами владения мячом. При этом первый опасный удар нанес он. Стригер-Ларсен пробивал метров с 12-ти, и Хандановичу повезло, что по центру. "Интер" же до перерыва угрожал воротам силами одного человека - Николо Бареллы. Нанесшего семь из восьми его ударов по воротам. Командная игра не клеилась совершенно. Нападающие выпадали из игры.

Барелла выходил один-на-один в контратаке. Сильвестри отбил ногой. Отбил удар Николо и метров с 11-ти, уже руками. А Раноккия головой чуть не попал. Также в одном эпизоде мяч поскакал по линии ворот Сильвестри и был в итоге выбит.

В начале второго тайма "Удинезе", как и в начале первого, играл смелее. И вот на этот раз его удалось поймать. Перишич пропустил мяч между ногами в районе центральной линии, его подхватил Корреа, прошел по левому флангу, сместился в центр штрафной и пробил в ближний угол. Вскоре Джеко не сумел пробить Сильвестри в упор. А затем удалась еще одна контратака. Заброс уже справа на Думфриза, тот нашел Корреа на входе в штрафную, Хоакин подработал, прошел чуть вперед и пробил в "девятку". Оформив свой четвертый гол и второй дубль в сезоне.

Далее Видаль пробивал чуть неточно с 18-ти метров, Деулофеу ответил ударом с угла под перекладину, вытащенным Хандановичем. Деулофеу даже забил после серии ударов фриуланцев в одной атаке. Однако там зафиксировали офсайд, и счет не изменился. Да и не было ощущения, что изменится кардинально.

Не лучшее выступление "нерадзурри", но весьма собранное и уверенное. Как раз нужное для победы. Собранное прежде всего в обороне и в центре поля. А атака лучшей команды лиги по забитым всегда найдет решение.

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В статье: Серия А Интер (Милан) Удинезе (Удине) Хоакин Корреа
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