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К Шерифу готовы. Интер - Удинезе 2:0. Обзор матча, видео голов
Интер - Удинезе ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 31.10.2021 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" две недели назад одержал очень важную для себя победу в Лиге чемпионов над "Шерифом", однако это только половина дела. "Нерадзурри" готовятся к выезду в Молдову, но прежде размялись на "Удинезе". Размялись и "прокачали" характер. Соперника дожали только во втором тайме. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Серии А.
Серия А. 11-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Удинезе" 2:0
Голы: Корреа 60, 68
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