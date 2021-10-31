К Шерифу готовы. Интер - Удинезе 2:0. Обзор матча, видео голов

"Интер" две недели назад одержал очень важную для себя победу в Лиге чемпионов над "Шерифом", однако это только половина дела. "Нерадзурри" готовятся к выезду в Молдову, но прежде размялись на "Удинезе". Размялись и "прокачали" характер. Соперника дожали только во втором тайме. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Серии А.

Серия А. 11-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Удинезе" 2:0

Голы: Корреа 60, 68