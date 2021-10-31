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Михайлович: 48 пенальти в 10 турах Серии А - это хаос
Тренер не понимает происходящего
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Наставник "Болоньи" Синиша Михайлович дал комментарий на счет большого количества пенальти в Серии А:
"Мы не должны думать о произошедшем – я имею в виду судей. Потому что эти вещи вне сферы нашего контроля. Есть риск запутаться и искать оправдания.
Я не хочу оправданий, иначе ничего не выйдет. Мы должны спокойно выходить на поле и не разговаривать с судьями. Конечно, когда есть несправедливость, я первым завожусь. Нам всем нужно проверить свою совесть, а не искать оправдания. То же должны сделать и судьи.
Во всем хаос – 48 пенальти за 10 туров. У нас больше всего удалений и пенальти, мы лидируем по количеству желтых карточек. Не думаю, что мы так уж плохи.
Теперь мы играем без контактов – это как волейбол без сетки", – сказал Михайлович.
"Болонья" в предыдущем матче с "Наполи" (3:0) пропустила два гола с пенальти.
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