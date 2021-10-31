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Михайлович: 48 пенальти в 10 турах Серии А - это хаос

Италия
(1 голосов)

Тренер не понимает происходящего

Михайлович: 48 пенальти в 10 турах Серии А - это хаос

ned

Новина українською

Наставник "Болоньи" Синиша Михайлович дал комментарий на счет большого количества пенальти в Серии А:

"Мы не должны думать о произошедшем – я имею в виду судей. Потому что эти вещи вне сферы нашего контроля. Есть риск запутаться и искать оправдания.

Я не хочу оправданий, иначе ничего не выйдет. Мы должны спокойно выходить на поле и не разговаривать с судьями. Конечно, когда есть несправедливость, я первым завожусь. Нам всем нужно проверить свою совесть, а не искать оправдания. То же должны сделать и судьи.

Во всем хаос – 48 пенальти за 10 туров. У нас больше всего удалений и пенальти, мы лидируем по количеству желтых карточек. Не думаю, что мы так уж плохи.

Теперь мы играем без контактов – это как волейбол без сетки", – сказал Михайлович.

"Болонья" в предыдущем матче с "Наполи" (3:0) пропустила два гола с пенальти.

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В статье: Болонья Серия А Синиша Михайлович
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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Комментарии (1)
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emart57 (Киев)
31.10.2021 в 18:48
Поиграли бы вы в упл...
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