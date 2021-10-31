Серия А. Хет-трик Влаховича позволяет Фиорентине легко справиться со Специей и Коваленко

Серия А. 11-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Специя" 3:0

Голы: Влахович 43 (пен.), 62, 74

Derby d’Italiano - так назвали этот матч в итальянской прессе. Винченцо Итальяно создал нынешнюю команду "Специи", вывел ее в Серию А, оставил там вопреки прогнозам - и со скандалом ушел в "Фиорентину". Он заявил перед матчем, что в Специи у него никогда не будет врагов, но болельщики команды иного мнения. Так что матч намечался принципиальный. Впрочем, в плане соотношения сил все было ясно. Эта победа вывела хозяев на шестое место, выше заклятого врага "Ювентуса", а гости завершат тур в зоне вылета.

Итальяно очень доволен вторым местом своей команды в лиге по владению мячом, но требует от нее больше ударов по воротам, больше опасных моментов. Ударов перед этим матчем у "Фиорентины" было в среднем за матч 11.5. Здесь уже в первом тайме они нанесли 18. При 66-ти процентах владения мячом. В первые полчаса "Специя" еще могла сказать, что держится, поскольку соперник в створ почти не попадал, а бил почти всегда издали. Но затем начался штурм. Проведель тащил два удара от Соттила и крученый от Влаховича. Но пенальти не смог.

В перерыве Тьяго Мотта произвел три замены, перешел с 4-2-4 на 4-3-3. "Специя" выравняла игру, все чаще подбиралась к штрафной соперника. Однако это также открыло простор для контратак. Правый защитник Одриосола вышел на замену на 60-ой минуте, а уже на 62-ой отлично разыграл с Сапонарой, получил от него пас пяткой и выкатил "кросс" Влаховичу. Душан легко забил свой седьмой гол в сезоне и второй с игры. Серб забил и восьмой и третий. Теперь уже Бонавентура отдал на тот же правый фланг Кальехону, а тот прострелил.

После второго гола гости уже выключились, а хозяева в контратаках могли забить еще. Доведя матч до счета 27:3 по ударам по воротам. Да, "Специя" во втором тайме осталась без ударов. Хотя и владела мячом после перерыва чаще, чем "Фиорентина".

Виктор Коваленко плохо отыграл первый тайм на позиции последнего опорника. Удары по воротам с 17-22 метров прежде всего должен был пресекать именно он, но в этой зоне флорентийцы чувствовали себя вольготно. В одном из эпизодов украинец просто заснул там, Сапонара подхватил, и Проведелю и защитникам пришлось спасать от двух ударов. Во втором тайме уже играл на позиции "восьмерки" и явно не ошибался. Заблокировал опасный удар Сапонары. Касался мяча гораздо больше. Но всего этого не хватило.

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Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Эмполи" 1:2

Голы: Тонелли 43 (автогол) - Пинамонти 82 (пен.), Журковски 90+1

В Реджо-Эмилии произошла подобная встреча. Алессио Дионизи выиграл с "Эмполи" Серию Б и ушел в "Сассуоло". Правда, без скандала. И здесь результат дерби был иным. Викарио спасал от Траоре, тот же Траоре пробил с острого угла, и Тонелли не сумел остановить мяч. Так закончился первый тайм. Однако в концовке второго Кирикеш завалил Хендерсона, затем Хендерсон прорвался по флангу и прострелил.

Обе команды пребывают в начале второго десятка, но новичок лиги "Эмполи" выше теоретического претендента на Еврокубки "Сассуоло".

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Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Венеция" 0:0