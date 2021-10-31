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Пирло может возглавить клуб-аутсайдер Серии А
Неожиданный поворот в карьере коуча
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло может возглавить "Дженоа", который на данный момент занимает 17-е место в Серии А.
Клуб из Генуи уже давно думает об увольнении тренера Давиде Баллардини на фоне неудовлетворительных результатов команды. В последних пяти матчах "Дженоа" два раза проиграл и трижды сыграл вничью.
Сам Пирло готов вернуться к работе после увольнения из "Ювентуса" в конце прошлого сезона. Наставника не пугает то, что генуэзцы имеют статус аутсайдера лиги.
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