Пирло может возглавить клуб-аутсайдер Серии А

Экс-тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло может возглавить "Дженоа", который на данный момент занимает 17-е место в Серии А.

Клуб из Генуи уже давно думает об увольнении тренера Давиде Баллардини на фоне неудовлетворительных результатов команды. В последних пяти матчах "Дженоа" два раза проиграл и трижды сыграл вничью.

Сам Пирло готов вернуться к работе после увольнения из "Ювентуса" в конце прошлого сезона. Наставника не пугает то, что генуэзцы имеют статус аутсайдера лиги.