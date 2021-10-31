  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. В 40 лет 400-й гол. Златан Ибрагимович эффектно забил Роме – ВИДЕО
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В 40 лет 400-й гол. Златан Ибрагимович эффектно забил Роме – ВИДЕО

Италия
Обновлено
(3 голосов)

Непревзойденный!

В 40 лет 400-й гол. Златан Ибрагимович эффектно забил Роме – ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 11-го тура итальянской Серии А "Милан" играет на выезде с "Ромой". После первого тайма россонери ведут в счете 0:1. Автором гола стал 40-летний шведский форвард Златан Ибрагимович, забивший прямым ударом со штрафного. Звездный нападающий пробил в нижний вратарский угол, чего Руй Патрисиу явно не ожидал.

Интересно, что для Ибрагимовича этот гол стал 150-м в Серии А и 400-м, забитым в национальных чемпионатах. Кроме Италии, где Златан также играл за "Ювентус" и "Интер", он выступал в Швеции за "Мальме", в Нидерландах за "Аякс", в Испании за "Барселону", в Англии за "Манчестер Юнайтед", во Франции за "Пари Сен-Жермен" и в США за "Лос-Анджелес Гэлэкси".

За ходом матча "Рома" - "Милан" следите с помощью текстовой трансляции >>>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Златан Ибрагимович Рома (Рим) Милан лучшие голы
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
31.10.2021 в 23:51
Златан безумовно красень, утім Руі тут "допоміг" почав гадати...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...