В 40 лет 400-й гол. Златан Ибрагимович эффектно забил Роме – ВИДЕО

В рамках 11-го тура итальянской Серии А "Милан" играет на выезде с "Ромой". После первого тайма россонери ведут в счете 0:1. Автором гола стал 40-летний шведский форвард Златан Ибрагимович, забивший прямым ударом со штрафного. Звездный нападающий пробил в нижний вратарский угол, чего Руй Патрисиу явно не ожидал.

Интересно, что для Ибрагимовича этот гол стал 150-м в Серии А и 400-м, забитым в национальных чемпионатах. Кроме Италии, где Златан также играл за "Ювентус" и "Интер", он выступал в Швеции за "Мальме", в Нидерландах за "Аякс", в Испании за "Барселону", в Англии за "Манчестер Юнайтед", во Франции за "Пари Сен-Жермен" и в США за "Лос-Анджелес Гэлэкси".

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