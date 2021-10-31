Серия А. Рома - Милан 1:2. Златан и оборона миланцев просто слишком сильны

Серия А. 11-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Милан" 1:2

Голы: Эль-Шаарави 90+3 - Ибрагимович 25, Кесси 57 (пен.)

"Рома": Патрисиу, Карсдорп (Шомуродов 80), Манчини, Ибаньес, Винья (К. Перес 68), Кристанте, Верету, Дзаньоло, Пеллегрини, Мхитарян (Афена-Гьян 46), Абрахам (Эль-Шаарави 63)

"Милан": Татарушану, Калабрия, Томори, Кьер, Эрнандес, Кесси, Беннасер (Романьоли 76), Салемакерс (Балло-Туре 68), Крунич (Бакайоко 77), Леау (Тонали 76), Ибрагимович (Жиру 57)

Предупреждения: Дзаньоло 7, Карсдорп 24, Манчини 49 - Ибрагимович 26, Эрнандес 41, Томори 65, Калабрия 67, Жиру 77, Кесси 81

Удаление: Эрнандес 66 (вторая желтая)

Главный арбитр: Фабио Мареска

"Милан" продолжает реабилитацию. От травм, болезней. К этому матчу из сильных претендентов на место в стартовом составе не готовы были лишь первый вратарь Маньян и атакер Ребич. Реабилитация проходила тяжело. Семь пропущенных в четырех матчах, затем 1:0 против "Торино", но минимум креатива и оборона большую часть матча. Впрочем, Стефано Пиоли говорил не только о "грязных победах", а прежде всего о характере команды. Он позволил выдать лучшее начало в истории клуба в первых десяти турах - 28 очков.

"Рома" также продолжает свою реабилитацию. После 1:6 в Норвегии, после атаки Жозе Моуриньо на своих же запасных. Она отыграла очень достойно дома против "Наполи", став первой и последней на этот момент, кто остановил его. Затем выцарапала камбек в Кальяри с помощью стандартных положений. Хотя ясно, что она уступает почти двухлетнему проекту Пиоли в развитии. Уступает существенно. В очных матчах против "россонери" также не блещет - одна победа и уже пять поражений в восьми последних. Все это было заметно.

До удаления Эрнандеса "Милан" переигрывал "Рому" в одни ворота. Выглядел и быстрее, и острее, и умнее. В первом тайме римлянам разве что удалось по одной атаке с каждого из флангов. С неточными ударами. А миланцы владели мячом в два раза чаще, легко проходили центр поля, треугольники Леау, Ибрагимовича и Кесси/Крунича могли принести немало. Кесси не попадал с 18-ти метров, Ибра - с угла вратарской, Леау с паса Калабрии - из центра штрафной. Леау повесил сомбреро Патрисиу, но автор ассиста Златан был в офсайде.

Забил в итоге швед. Штрафной удар он исполнил хитро. Низом и в угол вратаря. Никто и не заметил мяч аж до сетки. Таким образом, он вышел на ровно 400 голов в карьере в лигах. Эрнандес пробовал штрафной туда же, но верхом. Это Патрисиу уже с трудом, но увидел. В начале второго тайма Ибра вновь забил из офсайда с длинного заброса. А затем в контратаке в стиле первого ворвался в штрафную и был сбит Ибаньесом. Контакт был легким, и форвард дорисовал. Фабио Мареска даже пошел пересмотреть видео. Но в итоге оставил решение.

Вообще-то, второй тайм "Рома" начала попытками Пеллегрини и Абрахама. Лоренцо с 18-ти метров не попал, Тамми заблокировали. Ну а после грязного подката Эрнандеса на входе в свою штрафную намечался штурм. Начался он, кстати, не сразу. Никаких идей у хозяев не было, кроме банальных забросов в штрафную и ударов издали. Последние спокойно брал Татарушану. Жарко стало лишь после 80-ой минуты. Тогда уже гости бросались под удары прямо перед воротами, их вратарь вытащил два сложных - от Переса и Манчини.

Их бывший игрок Эль-Шаарави после одного из отскоков от защитника пробил в "девятку" с десяти метров. Но не более того.

После семи побед и двух ничьих в девяти домашних матчах "Рома" проигрывает дома. Моуриньо проигрывает уже третий Топ-матч в Италии из четырех. Его команда недостаточно сильна и очень устала из-за отсутствия ротации. А "Милан" свои серии продолжает. Уже восемь побед и ничья в последних девяти гостевых матчах лиги, 14 побед и две ничьи в 16-ти на всех полях. Он как раз очень-очень силен. Во всех аспектах. И в тактике, и в обороне, и в атаке, и в характере. И в главной звезде.