Рома - Милан 1:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Рома – Милан, которые встречались в 11-м туре итальянской Серии А. Счет открыл Златан Ибрагимович классным ударом со штрафного. Он же мог удвоить счет, но ВАР увидел миллиметровый офсайд. Впрочем, преимущество закрепил Франк Кэсси ударом с пенальти. Римляне смогли только забить на последних минутах – отличился Эль Шаарави. Милан продолжает делить первое место с Наполи – у обоих по 31 очку из 33 возможных.

Итальянская Серия А. 11-й тур

Рома - Милан 1:2

Голы: Эль Шаарави 90+3 – Ибрагимович 26, Кесси 57 пен.