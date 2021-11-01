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Рома - Милан 1:2. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Рома – Милан, чемпионат Италии, 31 октября 2021

Рома - Милан 1:2. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Рома – Милан, которые встречались в 11-м туре итальянской Серии А. Счет открыл Златан Ибрагимович классным ударом со штрафного. Он же мог удвоить счет, но ВАР увидел миллиметровый офсайд. Впрочем, преимущество закрепил Франк Кэсси ударом с пенальти. Римляне смогли только забить на последних минутах – отличился Эль Шаарави. Милан продолжает делить первое место с Наполи – у обоих по 31 очку из 33 возможных.

Итальянская Серия А. 11-й тур
Рома - Милан 1:2
Голы: Эль Шаарави 90+3 – Ибрагимович 26, Кесси 57 пен.

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В статье: Златан Ибрагимович Рома (Рим) Милан
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