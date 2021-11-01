Ибрагимович – о голе Роме со штрафного: Мяч летел со скоростью 101 км/ч? Ах, обычно он летит быстрее

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович пообщался с итальянскими журналистами после победы своей команды над "Ромой" в рамках очередного тура чемпионата. Цитирует 40-летнего нападающего Football Italia.

"Это было отличное выступление, мы играли очень уверенно, в своем стиле. Мы знали, что будет нелегко. В Серии А "Рома" не проигрывала в домашних стенах до этого вечера. 400-тый гол в национальных лигах? Время от времени я преподношу сюрпризы. Всегда нужно пробовать стрелять даже из неочевидных позиций. Ничего страшного, неудача – это часть успеха".