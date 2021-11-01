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Ибрагимович – о голе Роме со штрафного: Мяч летел со скоростью 101 км/ч? Ах, обычно он летит быстрее

Италия
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Такой же крутой, как Чак Норрис

Ибрагимович – о голе Роме со штрафного: Мяч летел со скоростью 101 км/ч? Ах, обычно он летит быстрее

Getty Images / Global Images Ukraine

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Форвард "Милана" Златан Ибрагимович пообщался с итальянскими журналистами после победы своей команды над "Ромой" в рамках очередного тура чемпионата. Цитирует 40-летнего нападающего Football Italia.

"Это было отличное выступление, мы играли очень уверенно, в своем стиле. Мы знали, что будет нелегко. В Серии А "Рома" не проигрывала в домашних стенах до этого вечера. 400-тый гол в национальных лигах? Время от времени я преподношу сюрпризы. Всегда нужно пробовать стрелять даже из неочевидных позиций. Ничего страшного, неудача – это часть успеха".

"Мяч во время моего гола летел со скоростью 101 километр в час? Ах, обычно это происходит быстрее, не меньшее 200. Думаю, в старости я стал замедлять свой выстрел. Скудетто? Мы верим в это, но сезон длинный. Нужно продолжать быть стабильными, идти от матча к матчу".

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В статье: Златан Ибрагимович Серия А Чемпионат Италии Рома (Рим) Милан
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Источник:
Football Italia

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