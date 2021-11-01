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Фанаты Ромы оскорбляли Ибрагимовича на расовой почве
В Италии не терпят не только чернокожих
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
У форварда "Милана" Златана Ибрагимовича случился расистский конфликт с болельщиками "Ромы" во время матча 11-го тура Серии А (2:1). Фанаты римлян выкрикивали "Ты цыган", после забитого шведом мяча.
40-летний швед на 25-й минуте забил гол со штрафного и сделал жест в сторону фанатского сектора "Ромы", показав, что их свист только сильнее заряжает его.
Сперва болельщики снова освистали Ибрагимовича, а затем стали скандировать: "Ты цыган". То же самое случилось после того, как во втором тайме был отменен гол игрока "россонери".
"Чем больше они орут, тем я живее", – прокомментировал оскорбления Златан.
Напомним, что в сентябре подобным образом оскорбляли форварда "Фиорентины" Душана Влаховича фанаты "Аталанты".
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