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Фанаты Ромы оскорбляли Ибрагимовича на расовой почве

Италия
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В Италии не терпят не только чернокожих

Фанаты Ромы оскорбляли Ибрагимовича на расовой почве

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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У форварда "Милана" Златана Ибрагимовича случился расистский конфликт с болельщиками "Ромы" во время матча 11-го тура Серии А (2:1). Фанаты римлян выкрикивали "Ты цыган", после забитого шведом мяча.

40-летний швед на 25-й минуте забил гол со штрафного и сделал жест в сторону фанатского сектора "Ромы", показав, что их свист только сильнее заряжает его.

Сперва болельщики снова освистали Ибрагимовича, а затем стали скандировать: "Ты цыган". То же самое случилось после того, как во втором тайме был отменен гол игрока "россонери".

"Чем больше они орут, тем я живее", – прокомментировал оскорбления Златан.

Напомним, что в сентябре подобным образом оскорбляли форварда "Фиорентины" Душана Влаховича фанаты "Аталанты".

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В статье: Златан Ибрагимович Рома (Рим) Милан
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Источник:
ansa.it

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