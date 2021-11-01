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Фанатам Лацио запретили посещение матча с Марселем из-за привычки петь фашистские песни

Италия
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Запрет от главы МВД Франции

Фанатам Лацио запретили посещение матча с Марселем из-за привычки петь фашистские песни

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен принял решение запретить болельщикам "Лацио" посещение выездного матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Марселем", сообщает La Gazzetta dello Sport.

Фанатам запретили не только посещение матча, но и пересечение границы Франции.

По словам министра, это решение продиктовано "жестоким поведением некоторых групп болельщиков "Лацио", которые регулярно создают неприятные ситуации в центрах городов и возле стадионов, а также их привычкой регулярно исполнять фашистские песни и демонстрировать нацистское приветствие".

Как отметил Дарманен, перед последним матчем между этими командами в октябре 2018 года четыре человека получили ножевые ранения в результате стычек, в которых участвовало около 200 человек.

"Лацио" в ответ выпустил заявление:

"Решение французского министра иностранных дел запретить болельщикам "Лацио" посещение Марселя в качестве меры предосторожности неудивительно и соответствует мерам, которые итальянские власти предприняли перед матчем первого круга.

Что удивительно, так это применение мер в общенациональном масштабе по неоправданным причинам. "Лацио" не может принять оскорбления в адрес всех болельщиков команды и самого клуба, который всегда борется против насилия и проявления всех типов дискриминации на стадионе и за его пределами", – говорится в сообщении итальянского клуба.

Матч 4 тура Лиги Европы "Марсель" – "Лацио" пройдет 4 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Лацио (Рим) Олимпик (Марсель)
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Источник:
gazzetta.it

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