Серия А. Уже и Болонья догоняет Ювентус, Кальяри остаётся последним

Серия А. 11-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Кальяри" 2:0

Голы: Де Сильвестри 49, Арнаутович 90+7

Удаление: Касерес 90+1 (К, прямая красная)

Разгром "Лацио" со счетом 3:0 оказался для "Болоньи" пирровым. После него она упустила победу над "Удинезе", игравшим вдесятером. Затем сама осталась вдевятером, поборолась, но пропустила четыре гола от "Милана". А затем уже пропустила три без ответа от "Наполи". В связи с этим Синиша Михайлович заявил, что "Кальяри" нужно побеждать любой ценой. Самим сардам очки также были крайне нужны, поскольку они в случае победы покидали бы последнее место и зону вылета вообще. Однако победа досталась более сильной команде.

Матч был слабым. Первый тайм - и вовсе ужасным. С двумя ударами по воротам с игры. "Болонья" владела мячом в два раза чаще, а "Кальяри" исполнил два немного неточных штрафных и в контратаке вывел защитника Дзаппу на вратаря. Габриэле пробил слабо. Защитник Де Сильвестри показал ему, как это делается. В начале второго тайма после паса низом вразрез Меделя и умного действия Арнаутовича, пропустившего мяч между ногами. Затем же Арнаутович выиграл одну из двух дуэлей с вратарем, Сансоне отдал ему пас и попадал в каркас ворот.

"Болонья" набирает 15 очков и сравнивается с восьмым местом "Вероны" и девятым - "Ювентуса". "Кальяри" остается с шестью и на последнем месте. Его единственная победа в сезоне также стала пирровой. После нее состоялись три поражения подряд с общей разницей мячей 1:7.