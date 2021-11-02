Нет сил на голы, есть на драмы. Итоги 11-го тура Серии А

Аталанта - Лацио 2:2

Эллас Верона - Ювентус 2:1

Торино - Сампдория 3:0

Интер - Удинезе 2:0

Фиорентина - Специя 3:0

Дженоа - Венеция 0:0

Сассуоло - Эмполи 1:2

Салернитана - Наполи 0:1

Рома - Милан 1:2

Болонья - Кальяри 2:0

Уже второй тур Серии А подряд не принес нам много голов. 24. Гранды и вовсе в целом не впечатляют и сейчас думают больше не об игре, а об очках, о психологии, о строительстве на будущее. Зато драм было хоть отбавляй. Сверхнасыщенные и драматичные матчи в Риме и Бергамо, падение "Ювентуса", тяжёлые бои "Интера" и "Наполи"...

"Рома" - "Милан"

В центральном матче тура можно выбрать немало главных тем. Неоднозначное судейство выбрала "Рома". Игроки, тренер и болельщики были возмущены. Джанлука Манчини заявил: "Защитникам теперь запрещены подкаты, от нас требуют прыгать с руками за спиной как пингвины. Это уже не футбол. В Англии смеются над нами. "Пенальти" на Златане - просто бред". А Жозе Моуриньо отказался давать интервью, поскольку "меня дисквалифицируют". Крупнейшие газеты также разделились во мнении по главным моментам.

В одном они согласились. Арбитр Фабио Мареска не справился с игрой. С этим я также согласен. А вот что касается его главных решений - здесь, по-моему мнению, счёт по ошибкам 1:1.

Фол на Ибрагимовиче был, хотя и лёгкий, хотя Ибаньес и достал мяч, а швед дорисовал. На скорости лёгких фолов не бывает. Так что пенальти и 2:0 справедливы. Нужно было давать пенальти и за контакт Кьера с Пеллегрини в добавленное время. Такой же, за который дали в пользу "Ювентуса" против "Интера". Но ведь и этот финальный штурм "Ромы" вряд ли состоялся бы, если бы судья заметил фол на миланце Круниче и остановил бы атаку римлян, в конце которой был удален миланец Эрнандес.

Впрочем, пенять лишь на судейство глупо. Моуриньо также заявил, что его команда играла плохо и поздравил "Милан". До удаления на 66-ой минуте гости выносили хозяев. Они и безраздельно владели мячом, и пресекали контратаки, и с помощью треугольников короткого паса легко проникали в штрафную. Ну и у них был Ибра. В четырех предыдущих матчах против уже своего любимого соперника в карьере он забил шесть голов. Наверное, хитрого штрафного удара и заработанного пенальти ему даже мало.

Четвёртая команда в истории Серии А с десятью победами в 11-ти первых матчах сезона. Третья с 15-ю гостевыми победами за календарный год. Первая, кто переиграл "Рому" в гостях за десять матчей. 400-й гол Ибры в лигах в карьере, стена Кьера, прорывы Леау, слаженная командная работа, высочайший темп, хладнокровие второго вратаря, характер вдесятером. 14 побед и две ничьи в 16-ти последних матчах лиги. Он очень силен. А Моуриньо все ещё слаб в Топ-матчах. Проиграл уже третий из четырёх в Италии.

"Ювентус"

Массимилиано Аллегри пытался говорить о том, что "Верона" превратила игру в битву за каждый мяч, о проигранных единоборствах в двух последних матчах. Говорят, что он недоволен отдельными игроками, а также общей физической формой "Ювентуса". Отмечали и проблему в обороне, антирекорд последних 60-ти лет по пропущенным на этой стадии сезона. Все это - реальные проблемы. Но главная проблема проще и в то же время глобальнее - нынешний "Юве" просто недостаточно силен. И не борется.

"Вероне" он проиграл всё. Дебют с открытым футболом, когда качество игроков должно было сыграть. Вязкую битву в центре поля. И спарринг "своя атака против чужой обороны", то есть штурм в концовке. В третий раз подряд пропустил первым и в третий раз подряд выглядел жутко растерянным. Он просто не команда, как говорил сам Джорджо Кьеллини еще во втором туре. Проблески в субботу были лишь у отдельных игроков - Дибалы, МакКенни. Девятое место в лиге в такой ситуации - ещё неплохо.

"Слова сейчас бесполезны. Мы должны принять реальность. Сейчас мы середняк и не сильнее "Вероны". Мы пропускаем с первого же удара. Мы должны вернуть нашу скромность и желание бороться за каждый мяч", - таков простой и одновременно громкий итог матча "Эллас Верона" - "Ювентус" от Аллегри.

"Аталанта" - "Лацио"

"Аталанта" и "Лацио" ушли от него не очень далеко по очкам. Вторые - из-за крайне слабого набора очков в гостях. Ничья в очном матче в плане очков не очень помогла, но в плане психологии - да. Маурицио Сарри хочет построить стабильность на фундаменте этого матча. После позора в Болонье и Вероне здесь "орлы" предстали собранной жёсткой командой, сочетающий элементы Саррибола с контратаками Симоне Индзаги. "Мы уже не паникуем с мячом, начинаем чувствовать больший автоматизм".

Особо следует отметить контратаки в стиле Индзаги и работу Чиро Иммобиле и Педро. Их роль в обоих голах огромна. У первого уже девять в нынешнем сезоне и 159 в целом в карьере за "Лацио". То есть он сравнялся с лучшим бомбардиром клуба всех времен Сильвио Пиолой.

Бергамцы набрали лишь 19 очков из-за плохой игры дома. Лишь одной победы в шести матчах. И здесь они по игре не впечатлили. Джан Пьеро Гасперини был вынужден признать, что "это все, что мы способны выдать на данный момент. Нам не хватает точности". Зато он доволен характером, голами в добавленное время обоих таймов. "Они заставляли нас страдать, но мы проявили характер". Здесь также отметился форвард. Дуван Сапата очень вовремя вернул режим танка и тащит команду за собой.

"Наполи" и "Интер"

"Наполи" также не может быть доволен своей игрой. Более того, реакция команды и прессы на 1:0 в Салерно была будто после потери очков. Говорили о слишком медленном темпе, множестве ошибок. О том, что лидер лиги не осложнил жизнь аутсайдеру. О худшем матче "Наполи" при Лучано Спаллетти. Все верно. Да он даже атаковал не так энергично и умно, отбивался в концовке, его капитан в этом матче Калиду Кулибали был удален. А единственный гол был был забит с огромным трудом, после третьего удара.

С другой стороны, восьмой "сухой" матч в сезоне (четвёртый подряд) и три очка есть. Без своего танка Виктора Осимхена и главного капитана Лоренцо Инсинье (травмы). В дерби. В конце концов, южные дерби всегда упорны, даже когда силы неравны. На это даже не были допущены болельщики из Неаполя, и полиция Салерно проверяла документы на въезде в город, отсеивая гостей из столицы Кампаньи. Год назад в дерби в Беневенто пришлось совершать камбек. Так что нужно просто идти дальше.

"Интер" также с радостью запишет три очка, второй "сухой" матч в лиге подряд после восьми подряд с пропущенными и просто пойдёт дальше. Симоне Индзаги говорил о непростой игре с единоборствами и перекрытием соперником пространства. Он остался очень доволен балансом команды. В отличие от "Наполи", в центре поля и в обороне она ничего не позволяла, герметично перекрывала. А голы от лучшей атаки лиги (25 голов у трех форвардов) всегда приходят. На этот раз о них вспомнил Хоакин Корреа.

В первом тайме команда слишком зависела от Николо Бареллы. Он нанес семь из восьми её ударов по воротам, что уже было рекордом сезона для полузащитников. А вот во втором левый латераль Перишич пропустил мяч между ногами для Корреа, правый латераль Думфриз нашел его на входе в штрафную. Также супермомент был у Джеко. Командные усилия.

"Очень сложная игра, очень мало свободного пространства, но мы никогда не прекращали играть в нашу игру. Я также отыграл слабо в первом тайме, но никогда не прекращал пробовать, " - подытожил Корреа.

Другие

Из-за проблем "Ювентуса" место в Топ-7 ныне если не вакантно, то реально. Ныне его занимает "Фиорентина". Винченцо Итальяно был крайне недоволен поражением от "Лацио", и команда услыхала его. Раздавив его предыдущую, из которой ушёл со скандалом. При 27:3 по ударам по воротам 3:0 - это еще мало.

Душан Влахович сделал хет-трик, вышел уже на восемь голов в сезоне, 25 в календарном году. Больше в лигах Топ-5 в 2021-ом забивали лишь Роберт Левандовски и Эрлинг Холанд. А в истории клуба не забивал никто. Ни Габриэль Батистута, ни Курт Хамрин, ни Лука Тони. Борьба за него в январе обострится ещё больше.

Есть свой супербомбардир и у "Вероны". Джованни Симеоне также забил восемь. Из них шесть - в последних двух матчах. В целом же команда за восемь матчей с Игором Тудором забила 21 мяч! Тренер еще и остался недоволен тем, что пыталась забить "Ювентусу" третий слишком несмело. "Роме" до этого она забила третий, а "Лацио" - и четвёртый. Три победы над грандами - признак амбиций.

"Торино" играет не так ярко, но также силен и амбициозен. Против "Сампдории" его прорвало. Наконец-то, впервые после выздоровления от травмы, забил и Андреа Белотти. А ведь именно его реализации не хватало в 0:1 против "Наполи", "Милана" и "Ювентуса". Неярко, но эффективно сыграла и "Болонья". Догнав "Юве". Она также после пары поражений от грандов в низком по общему качеству матче переиграла дома последнюю команду лиги. По делу.

А вот "Сассуоло" не хватает прежде всего характера, взрослости. Об этом, а также о наивности, и говорил Алессио Дионизи после упущенной в концовке победы над "Эмполи", которая даже превратилась в поражение. Победить "Ювентус" в гостях благодаря голу на 95-ой минуте и уже через несколько дней проиграть "Эмполи" дома из-за голов на 83-ей и 92-ой...

Украинский след

Перед матчем против "Специи" "Фиорентина" в среднем наносила 11.5 ударов по воротам за матч. В первом тайме этого нанесла 18, в целом - 27. Она переиграла соперника в одни ворота. Виктор Коваленко играл на позиции последнего опорника, пытался помогать защитникам в розыгрыше, но выходило плохо. Его обязанность - прикрывать удары с 17-22 метров, но таких было очень много. Его проходили легко. В одном эпизоде он заснул и позволил снять мяч со своей ноги в этой зоне. Там спасал вратарь.

По передачам украинец был четвертым в команде далеко от лидеров (32:61). Для его позиции слабо и мало. Слишком пассивен. С другой стороны, показал наивысшую точность среди игроков "старта" обеих команд - 93.3 процента - и выиграл четыре дуэли из четырех. Следует отметить, что во втором тайме его команда уже играла не с двумя, а с тремя опорниками, и Виктор уже играл на позиции "восьмерки". Где касался мяча раза в два чаще, чем в первом и неплохо двигался. Тогда он заблокировал опасный удар.

TuttoMercatoWeb и Calcio Spezia заметили, что "дирижер" обычно любит играть с мячом и "рисовать" футбол, но на этот раз его заставили "раствориться на поле". Бегать за оппонентами и надеяться отобрать мяч, что он не любит. "Грязная работа, но мало конструирования", - так подытожили первые. Оценки же его были синхронны с большинством партнеров по команде. Некоторые сайты понаставляли им "пятерок" (большинство), некоторые - 5.5. С простым вердиктом о полной победе полузащиты "Фиорентины".

Мне остается лишь согласиться и с комментариями, и с плохой оценкой "5".

Руслан Малиновский получил отдых перед Лигой Чемпионов. Появился на поле на 59-ой минуте, поначалу играл слишком глубоко в полузащите. Даже несколько раз опускался глубже одного из опорников. Когда наконец пошел в район штрафной соперника - был выведен отличным пасом на угол вратарской. Оттуда в ближний угол он не попал, но вскоре его навес с правого фланга Демираль переправил головой Де Роону, а тот - в ворота.

СМИ отметили его медленное вхождение в игру, но и в итоге заметную помощь. Большинство поставили оценки "6", а Tuttosport и Calcio Atalanta - "6.5". Я останусь с "шестеркой", но его выход на поле несомненно был положительным.

Лучший игрок тура - Джованни Симеоне ("Эллас Верона"). Влахович с хет-триком, но Симеоне дублем к 14-ой минуте поразил "Ювентус". В том числе и суперударом издали

Прорыв тура - Дуван Сапата ("Аталанта"). Промчал полполя как танк и забил в раздевалку после слабого тайма своей команды

Разочарование тура - "Ювентус". Середняк и даже хуже

Лучший вратарь тура - Чиприан Татарушану ("Милан"). Спокойный второй вратарь - большой плюс команде

Лучший тренер тура - Стефано Пиоли ("Милан"). До удаления вынес Моуриньо

Фото - Ansa