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В Роме отреагировали на поведение болельщиков в матче с Миланом

Италия
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в клубе стараются бороться с расизмом

В Роме отреагировали на поведение болельщиков в матче с Миланом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" опубликовала заявление по поводу поведения болельщиков во время матча серии А с "Миланом" (1:2).

Болельщики римского клуба кричали в адрес нападающего Златана Ибрагимовича: "Ты цыган". А после выкрикивали расистские оскорбления в адрес полузащитника Франка Кессие.

"В "Роме" нулевая толерантность по отношению к любым формам расизма. Клуб стойко борется с расизмом и всеми формами дискриминации. Мы делаем все возможное для продвижения позитивных изменений", — говорится в заявлении клуба.

После 11 туров серии А "Рома" занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

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В статье: Рома (Рим) Милан
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