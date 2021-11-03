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В Роме отреагировали на поведение болельщиков в матче с Миланом
в клубе стараются бороться с расизмом
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" опубликовала заявление по поводу поведения болельщиков во время матча серии А с "Миланом" (1:2).
Болельщики римского клуба кричали в адрес нападающего Златана Ибрагимовича: "Ты цыган". А после выкрикивали расистские оскорбления в адрес полузащитника Франка Кессие.
"В "Роме" нулевая толерантность по отношению к любым формам расизма. Клуб стойко борется с расизмом и всеми формами дискриминации. Мы делаем все возможное для продвижения позитивных изменений", — говорится в заявлении клуба.
После 11 туров серии А "Рома" занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.
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