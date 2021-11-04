Стало известно имя лучшего тренера Серии А в октябре

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли признан лучшим тренером Серии А Италии по итогам октября. Соответствующий пресс-релиз вышел на сайте лиги.

⚽???? #SerieA???? COACH OF THE MONTH | OCTOBER 2021 ????➡️ Stefano Pioli



The composer of ????⚫ symphony ???? ????

A winning October in Serie A???? ????????✅



➡️ https://t.co/2RAF4tmKsb#WeAreCalcio pic.twitter.com/L5qXiiCOXA — Lega Serie A (@SerieA_EN) November 4, 2021

В чемпионате в октябре "Милан" выиграла все 5 матчей.

Команда Пиоли обыграла "Аталанту" (3:2), "Верону" (3:2), "Болонью" (4:2), "Торино" (1:0) и "Рому" (2:1).

После 11 туров "Милан" набрал 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Первое место все ещё удерживает за собой "Наполи", с идентичным количеством зачётных баллов.