Стало известно имя лучшего тренера Серии А в октябре

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли признан лучшим тренером Серии А Италии по итогам октября. Соответствующий пресс-релиз вышел на сайте лиги.

COACH OF THE MONTH | OCTOBER 2021
Stefano Pioli



The composer of symphony

A winning October in Serie A



