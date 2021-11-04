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Стало известно имя лучшего тренера Серии А в октябре

Италия
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Милан жжёт

Стало известно имя лучшего тренера Серии А в октябре

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли признан лучшим тренером Серии А Италии по итогам октября. Соответствующий пресс-релиз вышел на сайте лиги.

В чемпионате в октябре "Милан" выиграла все 5 матчей.

Команда Пиоли обыграла "Аталанту" (3:2), "Верону" (3:2), "Болонью" (4:2), "Торино" (1:0) и "Рому" (2:1).

После 11 туров "Милан" набрал 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Первое место все ещё удерживает за собой "Наполи", с идентичным количеством зачётных баллов.

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В статье: Серия А Стефано Пиоли Милан
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Источник:
legaseriea.it

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