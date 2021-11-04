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Стало известно имя лучшего тренера Серии А в октябре
Милан жжёт
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли признан лучшим тренером Серии А Италии по итогам октября. Соответствующий пресс-релиз вышел на сайте лиги.
⚽???? #SerieA???? COACH OF THE MONTH | OCTOBER 2021 ????➡️ Stefano Pioli— Lega Serie A (@SerieA_EN) November 4, 2021
The composer of ????⚫ symphony ???? ????
A winning October in Serie A???? ????????✅
➡️ https://t.co/2RAF4tmKsb#WeAreCalcio pic.twitter.com/L5qXiiCOXA
В чемпионате в октябре "Милан" выиграла все 5 матчей.
Команда Пиоли обыграла "Аталанту" (3:2), "Верону" (3:2), "Болонью" (4:2), "Торино" (1:0) и "Рому" (2:1).
После 11 туров "Милан" набрал 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Первое место все ещё удерживает за собой "Наполи", с идентичным количеством зачётных баллов.
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