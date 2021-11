Иммобиле побил рекорд по голам за Лацио

"Лацио" сыграл с "Марселем" (2:2) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы. Второй гол забил во втором тайме Чиро Иммобиле, который стал для него 160-м за "орлов".

Ciro Immobile becomes Lazio's top goalscorer EVER with his 160th goal! ???????? pic.twitter.com/5Ozrey3D9k