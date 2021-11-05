Иммобиле побил рекорд по голам за Лацио

"Лацио" сыграл с "Марселем" (2:2) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы. Второй гол забил во втором тайме Чиро Иммобиле, который стал для него 160-м за "орлов".

Ciro Immobile becomes Lazio's top goalscorer EVER with his 160th goal! ???????? pic.twitter.com/5Ozrey3D9k — Goal (@goal) November 4, 2021

Для 31-летнего форварда это 160-й гол за "Лацио". Он обошел Сильвио Пиолу и стал рекордсменом по числу забитых мячей за римскую команду.

Пиоле потребовалось 243 матча, чтобы забить 159 голов. Иммобиле провел 233-ю игру.

Это 5 сезон страйкера в "Лацио".

В этом сезоне Чиро провел 13 матчей, забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает итальянского страйкера в 38 миллионов евро.