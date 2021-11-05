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Иммобиле побил рекорд по голам за Лацио

Италия
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Вошел в историю Рима

Иммобиле побил рекорд по голам за Лацио

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Лацио" сыграл с "Марселем" (2:2) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы. Второй гол забил во втором тайме Чиро Иммобиле, который стал для него 160-м за "орлов".

Для 31-летнего форварда это 160-й гол за "Лацио". Он обошел Сильвио Пиолу и стал рекордсменом по числу забитых мячей за римскую команду.

Пиоле потребовалось 243 матча, чтобы забить 159 голов. Иммобиле провел 233-ю игру.

Это 5 сезон страйкера в "Лацио".

В этом сезоне Чиро провел 13 матчей, забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает итальянского страйкера в 38 миллионов евро.

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В статье: Чиро Иммобиле Лацио (Рим) Сильвио Пиола Олимпик (Марсель)
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