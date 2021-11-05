Аллегри – о выступлениях Ювентуса: Нужно заткнуться, крутить педали и пахать

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал текущее состояние своей команды накануне матча чемпионата Италии с "Фиорентиной", а также высказался по поводу игры форварда "фиалок" Душана Влаховича.

"После матча с "Зенитом" (4:2) мы не стали феноменальными, нам нужно прогрессировать. В первую очередь, не нужно пропускать, даже если забили четыре гола. Нужно устранить это ощущение легкомысленности в обороне. Нам нужно заткнуться, крутить педали и пахать".

"Мы должны прийти к стабильности результатов. Сделать это можно благодаря хорошей работе в атаке и обороне. Влахович? Можно наблюдать за игроками, но тяжело сделать вывод, пока ты их не тренируешь. Он прекрасен, цифры это подтверждают. У нас хорошие защитники, я спокоен".

После 11 туров "Ювентус" находится на 9-й строчке в таблице (15 очков). Лидер чемпионата – "Милан" (31 пункт).

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