  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Аллегри – о выступлениях Ювентуса: Нужно заткнуться, крутить педали и пахать
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аллегри – о выступлениях Ювентуса: Нужно заткнуться, крутить педали и пахать

Италия
(1 голосов)

Макс жесток

Аллегри – о выступлениях Ювентуса: Нужно заткнуться, крутить педали и пахать

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал текущее состояние своей команды накануне матча чемпионата Италии с "Фиорентиной", а также высказался по поводу игры форварда "фиалок" Душана Влаховича.

"После матча с "Зенитом" (4:2) мы не стали феноменальными, нам нужно прогрессировать. В первую очередь, не нужно пропускать, даже если забили четыре гола. Нужно устранить это ощущение легкомысленности в обороне. Нам нужно заткнуться, крутить педали и пахать".

"Мы должны прийти к стабильности результатов. Сделать это можно благодаря хорошей работе в атаке и обороне. Влахович? Можно наблюдать за игроками, но тяжело сделать вывод, пока ты их не тренируешь. Он прекрасен, цифры это подтверждают. У нас хорошие защитники, я спокоен".

После 11 туров "Ювентус" находится на 9-й строчке в таблице (15 очков). Лидер чемпионата – "Милан" (31 пункт).

Читайте такжеИ это не игра слов. Аллегри дал пинок под зад игроку Ювентуса прямо во время дерби
Читайте такжеФутболисты Ювентуса будут жить на базе клуба 4 дня по решению Аллегри

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Фиорентина (Флоренция) Душан Влахович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
alfredopedulla.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...