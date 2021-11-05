Фиорентина в шаге от подписания нападающего Арсенала

"Фиорентина" достигла с лондонским "Арсеналом" договоренности о переходе нападающего Душана Влаховича.

Как сообщает Sky Sport, английский клуб готов купить 21-летнего серба зимой за 80 миллионов евро. Однако агент и сам нападающий не хотят вести переговор. "Фиорентина" опасается, что у Влаховича уже есть соглашение с другим клубом.

В сезоне-2021/22 чемпионата Италии за 11 игр нападающий забил 8 мячей и отдал одну голевую передачу.