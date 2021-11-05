Италия
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Фиорентина в шаге от подписания нападающего Арсенала
Серб может сменить клуб в ближайшее трансферное окно
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"Фиорентина" достигла с лондонским "Арсеналом" договоренности о переходе нападающего Душана Влаховича.
Как сообщает Sky Sport, английский клуб готов купить 21-летнего серба зимой за 80 миллионов евро. Однако агент и сам нападающий не хотят вести переговор. "Фиорентина" опасается, что у Влаховича уже есть соглашение с другим клубом.
В сезоне-2021/22 чемпионата Италии за 11 игр нападающий забил 8 мячей и отдал одну голевую передачу.
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
05.11.2021 в 16:36
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