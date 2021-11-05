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Дженоа борется с ничьими, Эмполи - по ситуации
Ничья в Эмполи
Серия А. 12-й тур
Эмполи. "Карло Кастеллани"
"Эмполи" - "Дженоа" 2:2
Голы: Ди Франческо 62, Журковски 71 - Кришито 13 (пен.), Бьянки 89
С первых туров "Дженоа" борется за выживание и за своего тренера Давиде Баллардини. Борется неважно, чему свидетельство восемь матчей без побед подряд. "Эмполи" также чередует победы с поражениями, но чередует активнее - пять против шести. Для новичка очень приличный показатель. Правда, наставник тосканцев Аурелио Андреаццоли заявил, что именно здесь начинается опасность. От самоуспокоенности. Также он говорил о "Дженоа", которая "никогда не сдается". Здесь также не сдалась.
Доменико Кришито открыл счет с пенальти. Ди Франческо и Журковски устроили камбек и вывели "Эмполи" вперед. Но последнее слово осталось за соперником. Бьянки сравнял счет с паса Кайседо. 2:2.
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