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Дженоа борется с ничьими, Эмполи - по ситуации

Италия
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Ничья в Эмполи

Дженоа борется с ничьими, Эмполи - по ситуации

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 12-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Дженоа" 2:2

Голы: Ди Франческо 62, Журковски 71 - Кришито 13 (пен.), Бьянки 89

С первых туров "Дженоа" борется за выживание и за своего тренера Давиде Баллардини. Борется неважно, чему свидетельство восемь матчей без побед подряд. "Эмполи" также чередует победы с поражениями, но чередует активнее - пять против шести. Для новичка очень приличный показатель. Правда, наставник тосканцев Аурелио Андреаццоли заявил, что именно здесь начинается опасность. От самоуспокоенности. Также он говорил о "Дженоа", которая "никогда не сдается". Здесь также не сдалась.

Доменико Кришито открыл счет с пенальти. Ди Франческо и Журковски устроили камбек и вывели "Эмполи" вперед. Но последнее слово осталось за соперником. Бьянки сравнял счет с паса Кайседо. 2:2.

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В статье: Серия А
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