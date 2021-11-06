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Нападающий Милана вышел из лазарета перед дерби против Интера
Лазарет "россонерри" уменьшается
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард Милана Анте Ребич залечил повреждения и теперь может заниматься в общей группе. Он уже провел тренировку после выхода из лазарета. Об этом сообщает Calciomercato.com.
Он восстанавливался от травмы лодыжки, которую получил в матче восьмого тура Серии А против "Вероны". Тогда хорват был заменен на 36-й минуте встречи и потом пропустил еще пять поединков.
Теперь он сможет принять участие в Миланском дерби против “Интера”, которое состоится в воскресенье 7 октября. Стартовый свисток встречи намечен на 21:45.
Отметим, что на счету Ребича в этом сезоне два гола и столько же ассистов в десяти матчах.
Добавим, что в лазарете "Милана" до сих пор находятся три игрока: Меньян, Кастильехо и Мессиас.
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