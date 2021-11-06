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Должность для Шевченко? Дженоа уволил главного тренера

Италия
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Должность для Шевченко? Дженоа уволил главного тренера

juvefc.com/Автор невідомий

Новина українською

Итальянский "Дженоа" уволил с должности главного тренера Давиде Баллардини. Об этом клуб сообщил на официальной странице в Twitter.

Генуэзцы поблагодарили наставника за сотрудничество, однако не сообщили условия расторжения контракта. Отметим, что соглашение должно было действовать до лета 2022 года.

Напомним, что Баллардини возглавил клуб в декабре прошлого года. Тогда команда располагалась на 19 позиции Серии А, а в итоге финишировала на 11 месте.

За 12 матчей в текущем чемпионате Италии в активе его уже бывших подопечных всего две победы. Также однажды "Дженоа" взял верх над второлиговой "Перуджой" в 1/32 финала Кубка Италии.

На данный момент "Дженоа" занимает 17 место в Серии А с девятью очками в активе.

Напомним, что итальянские инсайдеры сватали на пост главного тренера генуэзцев бывшего наставника сборной Украины Андрея Шевченко.

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В статье: Давиде Баллардини Дженоа (Генуя)
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