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Должность для Шевченко? Дженоа уволил главного тренера
Долго не продержался
juvefc.com/Автор невідомий
Итальянский "Дженоа" уволил с должности главного тренера Давиде Баллардини. Об этом клуб сообщил на официальной странице в Twitter.
Генуэзцы поблагодарили наставника за сотрудничество, однако не сообщили условия расторжения контракта. Отметим, что соглашение должно было действовать до лета 2022 года.
???????? Il Genoa CFC ha sollevato dall’incarico l’allenatore Davide #Ballardini.— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 6, 2021
Il Club ringrazia il tecnico e il suo staff per il lavoro svolto, l’impegno e la passione sempre dimostrati. pic.twitter.com/TAFOfETSOh
Напомним, что Баллардини возглавил клуб в декабре прошлого года. Тогда команда располагалась на 19 позиции Серии А, а в итоге финишировала на 11 месте.
За 12 матчей в текущем чемпионате Италии в активе его уже бывших подопечных всего две победы. Также однажды "Дженоа" взял верх над второлиговой "Перуджой" в 1/32 финала Кубка Италии.
На данный момент "Дженоа" занимает 17 место в Серии А с девятью очками в активе.
Напомним, что итальянские инсайдеры
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