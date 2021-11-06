Должность для Шевченко? Дженоа уволил главного тренера

Итальянский "Дженоа" уволил с должности главного тренера Давиде Баллардини. Об этом клуб сообщил на официальной странице в Twitter.

Генуэзцы поблагодарили наставника за сотрудничество, однако не сообщили условия расторжения контракта. Отметим, что соглашение должно было действовать до лета 2022 года.

???????? Il Genoa CFC ha sollevato dall’incarico l’allenatore Davide #Ballardini.



Il Club ringrazia il tecnico e il suo staff per il lavoro svolto, l’impegno e la passione sempre dimostrati. pic.twitter.com/TAFOfETSOh — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 6, 2021

Напомним, что Баллардини возглавил клуб в декабре прошлого года. Тогда команда располагалась на 19 позиции Серии А, а в итоге финишировала на 11 месте.

За 12 матчей в текущем чемпионате Италии в активе его уже бывших подопечных всего две победы. Также однажды "Дженоа" взял верх над второлиговой "Перуджой" в 1/32 финала Кубка Италии.

На данный момент "Дженоа" занимает 17 место в Серии А с девятью очками в активе.