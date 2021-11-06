Ювентус вскоре продлит контракт с лидером клуба

Аргентинский полузащитник "Ювентуса" Пауло Дибала в скором времени собирается продлить контракт с клубом.

Агент футболиста Хорхе Антун планирует в этом месяце завершить сделку по подписанию нового соглашения с туринцами. Дибала готов к продлению контракта, который будет рассчитан до лета 2026 года.

Аргентинец будет получать 8,5 миллиона евро за сезон. Еще 1,5 миллиона евро предусмотрено в виде различных бонусов.

В текущем сезоне 27-летний футболист забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи в 10 матчах за "Ювентус". Портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 млн евро.