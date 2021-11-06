Серия А. Ассист Коваленко помогает Специи выйти из зоны вылета

Серия А. 12-й тур

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Торино" 1:0

Гол: Сала 58

В последние недели "Торино" кажется окрепшим, крепко сбитой командой Ивана Юрича. В двух предыдущих домашних матчах он побеждал, причем "Сампдорию" в предыдущем - разгромно. А в двух гостевых проиграл "Наполи" и "Милану" лишь со счетом 1:0. "Специя" же наоборот, будто бы рассыпается. Дважды за последние пять туров проиграла разгромно, в том числе и "Фиорентине" в предыдущем. Проиграла той же "Сампдории". Упала в зону вылета. Фаворит в отчетном матче был ясен. Однако аутсайдер успешно поборолся.

Тьяго Мотта заявил, что ему не понравилось поведение игроков во Флоренции, что они не явились на матч, играли неправильно, и он ожидает совсем другую игру. Эту другую игру частично обеспечил он сам, перейдя на схему с тремя опорниками. Схема выдвинула вперед Виктора Коваленко и Джулио Маджоре и явно уменьшила число их касаний мяча. Уменьшила и владение всей команды до сорока процентов. Зато придало ей стройности, стабильности в обороне. А опорники в итоге и сделали гол. Коваленко и Сала.

По общим меркам игра была низкого качества, крайне медленной. В первом тайме и вовсе были нанесены лишь четыре удара по воротам. Без ударов в створ. Плюс Белотти в перекладину из офсайда. А вот второй "Специя" начала интересными контратаками. Нзола дважды получал мяч в центре штрафной. Первым не попал, вторым пробил по центру. Но затем еще одна контратака, Коваленко подхватывает мяч на левом фланге, выкладывает в центр Сале, и той метров с 22-ух "пушкой" забивает свой первый гол за шесть лет.

Далее "Специи" большей частью удавалось отодвинуть игру от своих ворот. А когда нет - получалось довольно уверенно обороняться. Коваленко и компания прилежно работали в отборе. Хотя и точности передач по-прежнему не хватало. Процент украинца к первой добавленной минуте, на которой был заменен (незадолго до этого получил желтую карточку), составил всего 63. Главное - что первый удар в створ ворот хозяев в матче был нанесен лишь после этой замены. И он был крайне слабым.

Второй ассист Виктора в сезоне позволяет его команде покинуть зону вылета.