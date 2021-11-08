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Наполовину полон или наполовину пуст? Пиоли и Индзаги сравнили миланское дерби со стаканом
И разошлись во мнениях
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли и алленаторе "Интера" Симоне Индзаги прокомментировали итоги Derby della Madonnina (1:1).
"Стакан наполовину полон. Мы хотели победить, но было тяжело. Мы были смелыми, хотя в первом тайме не все получалось. После перерыва мы прибавили. "Милан" допустил глупую ошибку в эпизоде с пенальти, но продолжал играть в свой футбол и перевернул игру. Мы могли бы чаще задействовать Ибрагимовича, однако нужно отметить, что мы боролись за каждый мяч и не уступали, не позволяли Лаутаро и Джеко обыгрывать 1 в 1. Только "Милан" и "Наполи" не проигрывают в текущем сезоне в топ-5 лигах – это многое говорит о наших успехах", – отметил Пиоли.
"Стакан наполовину пуст. У нас было столько моментов, мы не реализовали пенальти. На мой взгляд, мы заслуживали гораздо большего. "Милан" – великолепная команда, она заслуженно лидирует в чемпионате. Коллектив Пиоли очень техничен, нужно лишать их мяча и заставлять за ним бегать. У нас есть время, чтобы исправить ситуацию. Это выступление прибавит нам уверенности. Темп матча был высоким, интенсивным. Барелла попросил замену из-за боли. У него и Джеко мышечные проблемы. Надеюсь, ничего серьезного", – констатировал Индзаги.
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