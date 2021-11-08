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Вратарь Милана: Пенальти от Чалханоглу? Я хорошо его знаю. Проблема в том, что и он меня тоже
С Лаутаро похуже дружба идет, но с ним для вратаря вышло все более успешно
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер "Милана" Чиприан Тэтэрушану после поединка с "Интером" (1:1) прокомментировал пенальти, которые пробивали ему игроки "нерадзурри".
"Я внимательно изучил манеру исполнения Лаутаро Мартинеса вместе с тренерским штабом, ведь он главный исполнитель 11-метровых. Что касается удара Чалханоглу, то я хорошо его знаю, но проблема в том, что и он тоже меня знает!"
"Я делаю все возможное, чтобы продолжать в том же духе. Меньян праздновал мой сэйв, он знает, что означает для вратаря парировать пенальти. Мы с ним очень хорошо ладим с тех пор, как он перешел в "Милан". Я помогал ему адаптироваться, ведь владею французским. Он отлично начал сезон, но получил травму. Я был готов помочь клубу, этот момент наступил".
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