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СМИ: Стало известно, на какой стадии переговоров находятся Милан и Стефано Пиоли

Италия
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СМИ: Стало известно, на какой стадии переговоров находятся Милан и Стефано Пиоли

Getty Images / Global Images Ukraine

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Алленаторе "Милана" Стефано Пиоли близок к подписанию нового трудового договора с "россонери" до 2024 года.

Оклад 56-летнего итальянского специалиста увеличится с 2 миллионов евро за сезон до 3 – без учета бонусов и надбавок, как сообщает журналист Николо Скира. Текущий контракт Пиоли с "Миланом" истекает в июне 2022-го.

Вчера команда Стефано сыграла вничью с "Интером" (1:1). "Милан" набрал 32 очка и вновь догнал лидирующий в чемпионате Италии "Наполи". В Лиге чемпионов "россонери" замыкают квартет с одном пунктом в активе.

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В статье: Стефано Пиоли Милан
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