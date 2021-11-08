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СМИ: Стало известно, на какой стадии переговоров находятся Милан и Стефано Пиоли
Одна из причин, почему Шевченко пошел в "Дженоа"?
Getty Images / Global Images Ukraine
Алленаторе "Милана" Стефано Пиоли близок к подписанию нового трудового договора с "россонери" до 2024 года.
Оклад 56-летнего итальянского специалиста увеличится с 2 миллионов евро за сезон до 3 – без учета бонусов и надбавок, как сообщает журналист Николо Скира. Текущий контракт Пиоли с "Миланом" истекает в июне 2022-го.
Stefano #Pioli’s contract extension with #ACMilan until 2024 is at the final stage. For the coach is ready an increase in salary from currently €2M/year + bonuses to €3M/year + add-ons. #transfers https://t.co/vBFrKOVrZi— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 8, 2021
Вчера команда Стефано сыграла вничью с "Интером" (1:1). "Милан" набрал 32 очка и вновь догнал лидирующий в чемпионате Италии "Наполи". В Лиге чемпионов "россонери" замыкают квартет с одном пунктом в активе.
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