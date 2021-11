СМИ: Стало известно, на какой стадии переговоров находятся Милан и Стефано Пиоли

Алленаторе "Милана" Стефано Пиоли близок к подписанию нового трудового договора с "россонери" до 2024 года.

Оклад 56-летнего итальянского специалиста увеличится с 2 миллионов евро за сезон до 3 – без учета бонусов и надбавок, как сообщает журналист Николо Скира. Текущий контракт Пиоли с "Миланом" истекает в июне 2022-го.

