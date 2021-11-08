Много шоу и борьбы, меньше игры. Итоги 12-го тура Серии А

Эмполи - Дженоа 2:2

Специя - Торино 1:0

Ювентус - Фиорентина 1:0

Кальяри - Аталанта 1:2

Венеция - Рома 3:2

Удинезе - Сассуоло 3:2

Сампдория - Болонья 1:2

Наполи - Эллас Верона 1:1

Лацио - Салернитана 3:0

Милан - Интер 1:1

В 12-ом туре Серии А практически все результаты были разными и математически, и по ощущениям. "Аталанта" и "Ювентус" победили тяжело, "Лацио" - легко, "Рома" провалилась, а "Наполи" не победил, не доиграл, впервые в сезоне потерял очки дома, но трагедии из этого не делает. Так же, как и матч неаполитанцев, можно описать и Миланское дерби. Шоу получилось на высоте, игра - не очень. В Специи же не было никакого шоу, а наоборот - крайне вязкий матч. Зато со значимым результатом.

"Милан" - "Интер"

Удалось ли Дерби Делла Мадоннина? В плане атмосферы, духа противостояния - несомненно. Не случайно крупнейшие газеты сегодня вышли с заголовками о красивом дерби и даже о "румбе". Почти 60 тысяч болельщиков бешено поддерживали и подготовили огромные баннеры. Красно-черные - в честь всех, кто борется с коронавирусом и его жертв. Сине-черные - с надписью "чемпионы Италии" и изображением удрученного соседа. Атмосфера на стадионе была как во времена до пандемии и как в великие времена обоих команд.

Чемпион против вице-чемпиона, лидер против третьей команды - и почему бы и не быть такой атмосфере?

Игра также отвечала всем законам дерби. С неожиданными поворотами сюжета, бешеным темпом, яростными стыками, ударными отрезками каждой из команд. Доминированием одной при том, что моменты создаёт другая. С нереализованным пенальти, с ударом в стойку в самой концовке.

Вот только настоящее дерби обычно подразумевает не очень высокий уровень игры в атаке. Больше битву, чем игру. Так было и вчера. Процент точных передач команд составил 80 и 83. Девятое и 12-ое места в лиге, если сравнивать средние. Было слишком много ошибок, слишком мало доведенных до ума комбинаций. Одни забили с автогола, другие - с пенальти, привезенного соперником глупым образом. Вратари тяжело не работали.

Симоне Индзаги считает, что его "Интер" потерял два очка, поскольку создал больше и доминировал. Говорит о наполовину пустом стакане. Но он в концовке мог и проиграть. Все же есть причина, почему еще не выиграл ни одного Топ-матча в сезоне. Да и Симоне признает слабоватую игру обеих команд на техническом уровне. Стефано Пиоли видит наполовину полный стакан, сохранение семиочкового гандикапа над соперником. Видит сильную команду. Но она и вправду играла похуже соперника. Привезла два пенальти.

Так что в итоге все остались там же. 32 очка из 36-ти возможных - все еще лучшее начало сезона в истории "Милана". А "Интер" продолжит догонять.

"Аталанта" и "Ювентус"

"Аталанта" сохранила свою блестящую гостевую статистику в лиге. Не проиграла 12-й матч подряд, выиграла девятый из них, забила как минимум два мяча в седьмом из восьми. 16 из своих 22-ух очков она набрала в гостях. В Кальяри было по-разному. Полное преимущество в первом тайме с ранним голом и неожиданным пропущенным с длинного заброса. Проблематичный второй тайм с серыми отрезками, с доминированием вперемешку с пропущенными моментами. Нервничать пришлось до самого конца. Форму "Богиня" ещё не набрала.

"Мы слишком много нервничали, учитывая, как долго контролировали игру", - заявил Джан Пьеро Гасперини. Тренер остался доволен выступлением команды и очень доволен её характером. Хотя не реализацией и не потерями контроля. Дуван Сапата, блестящая форма которого (шесть голов в семи матчах) сглаживает проблемы, заявил, что его команда сама сделала матч сложным. Так и было. Хотя на победу она все же наиграла. Так что итоговые мысли позитивные.

Итоговые мысли "Ювентуса" также позитивны. Он выиграл матч у принципиального соперника. Вернул рутину в домашних матчах против него после провала 0:3 в декабре. Рутину сложной игры, но минимальных побед. С любимым счетом 1:0 без Щесны, Бонуччи и Кьеллини. Массимилиано Аллегри прежде всего остался доволен настроем команды, её собранностью. Ну а победный гол в добавленное время - всегда признак характера. Тем более, когда забивает тот, кого удалили в том 0:3. Реванш "Юве" и лично Хуана Куадрадо состоялся.

Уровень игры? Он, как и результат, был типичным для Аллегри. "Фиорентина" просто играла лучше, лучше обращалась с мячом. Ее спортивный директор Даниэле Праде даже заявил, что не заснёт после такого результата при такой игре. "Ювентусу" пришлось часто обороняться без идей в атаке. Его первые удары в створ ворот состоялись лишь после удаления у "фиалок" на 73-ей минуте. Хотя насколько это все интересует Аллегри? "Люди говорят, что нужно играть хорошо, но в конце концов нужно просто выигрывать"...

В октябре серия из двух побед в лиге со счетом 1:0 сменилась тремя матчами без побед вообще, бурей, кризисом, ритиро. Как получится сейчас? Серией вот таких унылых аллегриевских побед? Или вновь падением?

"Наполи"

Включая "Верону", уже в пяти из шести последних матчей лиги "Наполи" играл очень тяжело. Эта же "Верона" остановила его в Неаполе в 38-ом туре предыдущего сезона, лишив Лиги Чемпионов, а дома вообще выиграла. Эта же "Верона" в этом сезоне побеждала "Рому", "Лацио" и "Ювентус". Потому жёсткая битва с недостатком опасных моментов и первая домашняя потеря очков в сезоне были ожидаемы. И трагедии из этого в "Наполи" не делают. Без Кулибали и Маноласа, с не совсем здоровыми Осимхеном и Инсинье может случиться.

Лучано Спаллетти после матча объяснил, насколько тяжело играть против команды, которая применяет индивидуальный прессинг и постоянно фолит. В это войну фолов были вовлечены обе с 35-ю за матч. Признал, что его команде не хватило качества, и она должна была сделать больше. Особенно во втором тайме, когда была несколько разобранной. Вместе с тем, он принял результат и выглядел спокойным. Как отреагировал его вингер Маттео Политано: "Небольшое замедление, которое ни на йоту не изменило наши цели".

"Лацио"

Удивительно ли, что единственным из грандов, кто победил легко, стал "Лацио"? Да нет. Он играл дома, где выиграл 16 из 18-ти предыдущих матчей лиги, остальные два сведя вничью. Против новичка. После реабилитации, хорошей игры в гостях против "Аталанты". Против второй команды своего владельца Клаудио Лотито (пусть и она официально управляется внешним трастом). Чиро Иммобиле был вдохновлен после выхода в единоличные лидеры в списке лучших бомбардиров клуба всех времен. Вчера он добавил 161-й гол.

После первого тайма счет по ударам по воротам был 11:0. Маурицио Сарри был очень доволен тем, что "наконец-то после первого забитого мы не прекратили играть. Мы были гораздо активнее, чем до этого". Да, прекратили в начале второго тайма при 2:0, получив два удара в каркас своих ворот. Но затем забили третий. Они явно добавляют в стабильности.

"Рома"

Что будет с "Ромой"? Она выиграла лишь один из семи последних матчей во всех турнирах. Два из семи в лиге. В гостях в лиге и вовсе проиграла четыре из пяти, еле-еле переиграв лишь последнюю команду. Вчера от 16-ой, еще не забивавшей дома более одного мяча, пропустила три. Жозе Моуриньо заявил, что беспокоился бы больше, если команда не создавала бы. Она вновь создавала, нанесла 27 ударов по воротам. Но её оборона крайне слаба. Потеря нитей игры при спокойном 2:1 в середине второго тайма также должна беспокоить.

Тренер после матча говорил об атаке, арбитрах, трансферах. То есть, не о том, что нужно. Не о камбеке соперника, двух его выходах один-на-один, двух перекладинах, пропущенных своей командой со штрафного и пенальти. Хотя о том раннем штрафном говорил, заявив, что именно такую ситуацию наигрывали на тренировках. Плохо наигрывали, значит. Моуриньо считает, что после более чем 80-ти миллионов евро на трансферы этот состав не сильнее прошлогоднего. По игре так и выходит. Вопрос в том, согласно ли с этим руководство.

Украинский след

Матч против "Кальяри" начался для Руслана Малиновского, как и для его команды, многообещающе. Он удачно прошёл несколько раз на дриблинге. Удачно отдал пас в штрафную Сапате, тот покатил правее Дзаппакосте, а тот прострелил на Пашалича. 1:0. Впрочем, уже тогда была заметна неуверенность украинца. После нескольких проходов у него открывалось окно для фирменного удара. Но он почему-то искал гораздо менее перспективные решения. Затем же и успех в дриблинге исчез, и он начал просто терять мяч. А затем исчез сам.

Среди статистики прежде всего следует отметить всего один удар по воротам за 63 минуты на поле и худший процент точных передач среди полевых игроков стартового состава "Аталанты" - 75.

Три крупнейшие газеты Италии разделились во мнении по оценке его игры. От плохой "пятерки" через 5.5 до нормальной "шестерки". Остальные склонялись к 5.5, были и "пятерки". Все констатировали, что он очень далек от весенней формы. Eurosport заявил, что был худшим в своей команде. С этим остаётся лишь согласиться. Как и с оценкой Tuttosport и большинства сайтов - 5.5. Хорошее начало, но крайне слабое продолжение.

Виктор Коваленко заслужил совсем другие слова и оценки. После 0:3 во Флоренции Тьяго Мотта решил перейти на 4-3-3. То есть добавил опорника. Это позволило украинцу с позиции прямо перед линией обороны переместиться вперёд, на место "восьмерки". В плане количества и точности передач это как раз помешало. 63 процента - второй снизу результат среди полевых игроков "старта" обеих команд. Зато получалось больше обострять, быть более мобильным. Да и помогал в обороне Виктор очень активно. Заблокировал опасный удар.

"Специя" не пропустила в матче лиги впервые после 27-ми с пропущенными.

Наградой за старания стал второй ассист Коваленко в сезоне. Он подключился в контратаку по левому флангу, подхватил мяч, выложил его в центр и чуть назад Сале, а тот классно пробил издали.

Calcio Spezia вновь назвал его мозгом этой команды, добавив, что 80 процентов её качества исходят от него. Оценка - 7. Другие так высоко не оценивали, но ставили 6.5 (кроме Tuttosport, который поставил слишком низкую для такой игры "шестерку"). Отмечая его мобильность, качество, старания. 6.5 он однозначно заслужил.

В следующем туре состоится украинское дерби. В Бергамо. Также состоится дебют украинского тренера. Андрей Шевченко и его "Дженоа" примут "Рому". Шева приходит в команду, которая спаслась в Эмполи на 89-ой минуте и не проиграла уже четвёртый матч из последних пяти, но не выиграла девятый подряд. Новым американским боссам просто надоели постоянное хождение по лезвию ножа, постоянные ничьи (шесть из девяти). Потому Давиде Баллардини и был уволен из этого клуба в четвёртый раз в карьере.

Лучший игрок тура - Антонин Барак ("Эллас Верона"). Дирижер атак "Вероны" в Неаполе, автор отличного ассиста

Прорыв тура - "Специя". "Сухой" матч после 27-ми с пропущенными и выход из зоны вылета

Разочарование тура - "Рома". Особенно её оборона

Лучший вратарь тура - Чиприан Татарушану ("Милан"). Взял пенальти и вновь отыграл очень уверенно

Лучший тренер тура - Паоло Дзанетти ("Венеция"). Его команда не боялась атаковать и устроила камбек