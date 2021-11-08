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Кто из известных футболистов играл за Дженоа – КВИЗ

Италия
(6 голосов)

Новому клубу Андрея Шевченко посвящается

Кто из известных футболистов играл за Дженоа – КВИЗ

фото - Олександр Приходько

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

7 ноября руководство "Дженоа" официально объявило имя нового главного тренера команды. Им стал легенда киевского "Динамо" и экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко. Генуэзцы стали первым коллективом в клубной тренерской карьере нашего соотечественника. Безусловно, теперь многие украинские болельщики будут пристально следить за "грифонами".

Сегодня мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных футболистов, выступавших за этот клуб. У вас четыре минуты и 25 известных игроков. Вам нужно ответить, играл ли тот или иной игрок за "Дженоа".

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В статье: Дженоа (Генуя) квиз от UA-Футбол
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