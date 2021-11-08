Кто из известных футболистов играл за Дженоа – КВИЗ

7 ноября руководство "Дженоа" официально объявило имя нового главного тренера команды. Им стал легенда киевского "Динамо" и экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко. Генуэзцы стали первым коллективом в клубной тренерской карьере нашего соотечественника. Безусловно, теперь многие украинские болельщики будут пристально следить за "грифонами".

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