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Баннер о Чалханоглу после миланского дерби: Дерьмовый человек
После празднования "россонери" ещё больше ненавидят турка
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Болельщики "Милана" разместили оскорбительный баннер о полузащитнике "Интера" Хакане Чалханоглу после матча между командами в 12-м туре Серии А (1:1). "Мужество – это не пробить пенальти на 10-й минуте, а остаться с женой, даже будучи рогоносцем", – гласит баннер.
Реализовав пенальти в ворота своего бывшего клуба, Чалханоглу приложил руки к ушам, глядя на трибуну фанатов "Милана".
Сегодня фанатская организация "россонери" Curva Sud Milano вывесила в городе баннер с текстом "Мужество – это не пробить пенальти на 10-й минуте, а остаться с женой, даже будучи рогоносцем. Дерьмовый человек".
В 2018 году Чалханоглу расстался со своей женой, но спустя некоторое время они снова сошлись.
Напомним, что до текущего сезона Хакан выступал за "Милан" и сменил команду летом в качестве свободного агента, решив не продлевать контракт. В этом сезоне у полузащитника 2 гола и 3 голевые передачи в 12 матчах за "Интер".
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