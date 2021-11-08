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Баннер о Чалханоглу после миланского дерби: Дерьмовый человек

Италия
(1 голосов)

После празднования "россонери" ещё больше ненавидят турка

Баннер о Чалханоглу после миланского дерби: Дерьмовый человек

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Болельщики "Милана" разместили оскорбительный баннер о полузащитнике "Интера" Хакане Чалханоглу после матча между командами в 12-м туре Серии А (1:1). "Мужество – это не пробить пенальти на 10-й минуте, а остаться с женой, даже будучи рогоносцем", – гласит баннер.

Реализовав пенальти в ворота своего бывшего клуба, Чалханоглу приложил руки к ушам, глядя на трибуну фанатов "Милана".

Сегодня фанатская организация "россонери" Curva Sud Milano вывесила в городе баннер с текстом "Мужество – это не пробить пенальти на 10-й минуте, а остаться с женой, даже будучи рогоносцем. Дерьмовый человек".

В 2018 году Чалханоглу расстался со своей женой, но спустя некоторое время они снова сошлись.

Напомним, что до текущего сезона Хакан выступал за "Милан" и сменил команду летом в качестве свободного агента, решив не продлевать контракт. В этом сезоне у полузащитника 2 гола и 3 голевые передачи в 12 матчах за "Интер".

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В статье: Хакан Чалханоглу Интер (Милан) Милан
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Источник:
milanlive.it

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Комментарии (1)
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alexdkm82 (Знаменка)
09.11.2021 в 12:33
Согласен с текстом баннера на 100%
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