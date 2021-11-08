Баннер о Чалханоглу после миланского дерби: Дерьмовый человек

Болельщики "Милана" разместили оскорбительный баннер о полузащитнике "Интера" Хакане Чалханоглу после матча между командами в 12-м туре Серии А (1:1). "Мужество – это не пробить пенальти на 10-й минуте, а остаться с женой, даже будучи рогоносцем", – гласит баннер.

Реализовав пенальти в ворота своего бывшего клуба, Чалханоглу приложил руки к ушам, глядя на трибуну фанатов "Милана".

Сегодня фанатская организация "россонери" Curva Sud Milano вывесила в городе баннер с текстом "Мужество – это не пробить пенальти на 10-й минуте, а остаться с женой, даже будучи рогоносцем. Дерьмовый человек".

В 2018 году Чалханоглу расстался со своей женой, но спустя некоторое время они снова сошлись.

Напомним, что до текущего сезона Хакан выступал за "Милан" и сменил команду летом в качестве свободного агента, решив не продлевать контракт. В этом сезоне у полузащитника 2 гола и 3 голевые передачи в 12 матчах за "Интер".