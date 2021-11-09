Златан Ибрагимович в деталях высказался по поводу потенциального завершения карьеры

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович ответил на вопрос журналиста по поводу потенциального завершения карьеры. Цитирует шведа Sky Sport Italia.

"Пока что я не решил, когда именно закончу с футболом. Хочу играть как можно дольше и не думать об этом. Не хочу становиться одним из тех парней, которые жалеют, что раньше времени повесили бутсы на гвоздь, хотя могли еще поиграть. Пока на меня есть спрос – я буду играть".

"В прошлом сезоне у меня было больше травм, чем обычно, я отдал все силы. После 30 лет я заметил, что физическая боль никуда не исчезает, она просто перемещается. В Италии у меня есть физиотерапевт, который следит за мной 24 часа в сутки. Он вмешивается в каждую мелочь. Как только я чувствую что-то не то, то я тут же принимаю меры".

В прошлом сезоне Златан пропустил 28 матчей "россонери" из-за различных повреждений. При этом он забил 17 голов в 27 поединках за "Милан".