Италия
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Один из основных игроков Ромы может покинуть клуб
Пока неизвестно в какой клуб перейдет игрок
Армянский полузащитник итальянской "Ромы" Генрих Мхитарян может покинуть римский клуб в зимнее трансферное окно, пишет La Gazzetta dello Sport.
Футболист раздумывает над вариантами продолжения карьеры и может уйти из "Ромы" уже в январе, если поступит хорошее предложение.
В минувшем сезоне хавбек провёл 34 матча в итальянской Серии А, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.
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