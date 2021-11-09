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Один из основных игроков Ромы может покинуть клуб

Италия
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Пока неизвестно в какой клуб перейдет игрок

Один из основных игроков Ромы может покинуть клуб

Новина українською

Армянский полузащитник итальянской "Ромы" Генрих Мхитарян может покинуть римский клуб в зимнее трансферное окно, пишет La Gazzetta dello Sport.

Футболист раздумывает над вариантами продолжения карьеры и может уйти из "Ромы" уже в январе, если поступит хорошее предложение.

В минувшем сезоне хавбек провёл 34 матча в итальянской Серии А, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

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В статье: Генрих Мхитарян Рома (Рим)
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