Один из основных игроков Ромы может покинуть клуб

Армянский полузащитник итальянской "Ромы" Генрих Мхитарян может покинуть римский клуб в зимнее трансферное окно, пишет La Gazzetta dello Sport.

Футболист раздумывает над вариантами продолжения карьеры и может уйти из "Ромы" уже в январе, если поступит хорошее предложение.

В минувшем сезоне хавбек провёл 34 матча в итальянской Серии А, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.